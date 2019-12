Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo della prima serata di oggi, lunedì 23 dicembre, canale per canale.

La settimana di Natale ha orami preso avvio e giornate impegnative si profilano all’orizzonte. Come ricaricare le batterie per affrontare al meglio la maratona che le Feste sta per regalarci?

Noi consigliamo un po’ di sano relax comodamente sdraiati sul divano e in compagnia della nostra amica tv.

Se il programma vi affascina CheDonna.it è pronta ad aiutarvi offrendovi un prospetto di quanto i canali in chiaro hanno deciso di proporre per la prima serata di oggi.

Film, serie tv e programmi di approfondimento sono lì ad attendervi: scorrete con noi la lista e scegliete l’opzione che vi apparirà più su misura per voi.

Buona serata!

Stasera in tv: palinsesto lunedì 23 dicembre

Rai Uno – Ognuno è perfetto (Fiction)

Rick, un ragazzo down, è in cerca di un lavoro vero. I soliti tirocini oramai lo hanno stancato e l’opportunità giusta non tarderà ad arrivare. Verrà infatti assunto nel reparto packaging di una prestigiosa fabbrica di cioccolato di Torino.Tra i suoi colleghi troverà una ragazza che saprà rubargli il cuore. Tina, ragazza down di origini albanesi, è infatti per lui la vera e propria anima gemella. Tutto sembra perciò andare per il meglio ma le difficoltà non tareranno ad arrivare. Ivan, padre di Rick, accusa molto il doversi occupare del figlio e anche il suo matrimonio sembra risentirne.

Rai Due – Alla ricerca di Nemo (Film)

Nemo è un piccolo pesce pagliaccio cresciuto solo con un padre iperprotettivo. Durante il primo giorno di scuola decide di ribellarsi al controllo paterno e finisce per esser cattura dagli umani. Per papà Marlin sarà l’inizio di un viaggio amico di avventure, in cui tirar fuori il coraggio mai dimostrato allo scopo di ritrovare il piccolo Nemo.

Rai Tre – Report – Fra Napoli e Caserta (Inchieste)

In quella oramai nota come terra dei fuochi i roghi di rifiuti sono aumentati del 30% e a ciò si aggiungono fiumi di rifiuti provenienti da attività irregolari che vengono puntualmente bruciati per non lasciare tracce. La salute degli abitanti è oramai messa sempre più a rischio e così la procura di Napoli Nord ad Aversa ha chiesto uno studio all’Istituto superiore di sanità e i risultati sono sorprendenti. Si passa poi a riflettere sul tema delle città intelligenti, l’idea, già messa in atto in Francia e Germania, di mettere anche in Italia le città in connessione tra loro per raggiungere i grandi numeri, darsi degli obiettivi e puntare a crescita e benessere. Infine si parla di influencer, coloro che dominano il mondo della pubblicità via social, un settore in costante crescita. Per regolamentare il settore, l’Istituto di autodisciplina pubblicitaria ha redatto la digital chart, una normativa che prevede che se un post è sponsorizzato l’influencer lo debba dichiarare con un hashtag. Ma viene fatto sempre? Stanno scattando le dovute punizioni per chi elude il regolamento?

