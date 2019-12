Grande Fratello Vip concorrenti: annunciato il settimo concorrente ufficiale. Ecco i nomi di tutti gli inquilini della casa più famosa d’Italia.

Non solo Michele Cucuzza nella casa del Grande Fratello vip 2020 che riaprirà i battenti il 7 gennaio. Alfonso Signorini ha messo su un cast variegato che, sicuramente, divertirà il pubblico. I primi nomi sono stati gà annunciati e, poche ore prima del Natale è stato annunciato un altro concorrente ufficiale.

Grande Fratello Vip 2020 concorrenti: tutti i nomi ufficiali

I nomi dei concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 2020 finora annunciati sono quelli di Rita Rusic, Pago, Antonella Elia, Michele Cucuzza, Adriana Volpe e Clizia Incorvaia che ha ammesso di aver accettato per il cachet. L’ultimo nome annunciato è quello di Antonio Zequila che, dopo aver dato vita ad uno dei momenti storici dell’Isola dei Famosi, è pronto a mettersi nuovamente in gioco nella casa più famosa d’Italia.

Gli altri nomi che potrebbero varcare la porta rossa della casa di Cinecittà dovrebbero essere quelli di: Paola Di Benedetto, Barbara Alberti, Paolo Ciavarro, Antonio Zequila, Aristide Malnati, Ilona Staller, Scialpi, Ivan Gonzalez, Andrea Dal Corso, Andrea Denver.

Leggi anche—>Pago dimentica Serena Enardu al Grande Fratello Vip: l’annuncio

Chi, invece, non ci sarà è Marco Carta che è stato protagonista di un botta e risposta con Signorini mentre continuerebbero le trattative con Loredana Lecciso anche se quest’ultima ha già smentito. Non ci sarà neanche Barbara Alberti come ha annunciato lo stesso Alfonso Signorini a Piero Chiambretti ospite de La Repubblica delle donne.

“Purtroppo non c’è. Io l’avrei voluta tanto. Mi dispiace moltissimo, alla fine non entrerà nella casa, è un vero peccato”, ha spiegato i direttore del settimanale Chi.