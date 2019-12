Eliana Michelazzo si è detta delusa per il mancato invito da parte del Grande Fratello.

Eliana Michelazzo, ospite della trasmissione Il Punto, in onda su Antenna Sud, si è sfogata con la conduttrice Manila Gorio.

La donna ha infatti ammesso la delusione per non essere stata invitata dal Grande Fratello.

L’ex manager di Pamela Prati, infatti, dopo il tanto parlare di lei all’interno del Prati Gate, si aspettava un invito da parte della casa più spiata d’Italia.

Invito che non è arrivato, provocandole un dispiacere più grande del previsto.