Dolci di Natale 2019 | La ricetta golosa della crostata all’arancia con panna montata: ingredienti consigli e procedimento per una dolce Vigilia di Natale

La ricetta golosa della crostata all’arancia con panna montata è una gustosa ricetta che fa gola a grandi e piccini. Dal gusto delicato della panna a quello più deciso ed aspro dell’arancia questo è il dolce perfetto per le tue feste natalizie. È una ricetta che si sposa alla perfezione come dessert di fine cena. Perfetta proprio d’inverno per la freschezza e la genuinità delle arance. Un dolce che fa gola anche ai più piccini di casa. La ricetta che oggi proponiamo è facile da fare, con ingredienti poveri ma decisamente ricchi di bontà. Di seguito tutte le indicazioni sugli ingredienti da adottare e il procedimento da seguire per una buona riuscita. Tempo di preparazione: 90 minuti più il raffreddamento. Difficoltà media.

Dolci di Natale| Crostata all’arancia con panna montata – Ricetta

Ingredienti per 8 persone

Per la pasta:

300 grammi di farina bianca tipo 00 + un po’ per la spianatoia e lo stampo

120 grammi di burro + un po’ per lo stampo

100 grammi di zucchero a velo (all’occorrenza potete creare voi lo zucchero a velo, semplicemente mettendo lo zucchero semolato in un frullatore e mixare per un paio di minuti alla massima potenza)

1 uovo

Cannella in polvere

Per farcire:

500 grammi di latte intero o parzialmente scremato (per chi è intollerante è adatto anche il latte di soia o riso)

150 grammi di zucchero semolato

50 grammi di farina bianca tipo 00

4 tuorli

Arancia (2 o 3)

Liquore all’arancia

Per guarnire servirà:

200 grammi di panna fresca

100 grammi di confettura di albicocche

4 arance

Procedimento | Crostata all’arancia con panna montata

Come prima cosa iniziate con il preparare la pasta.

Intridete il burro con la farina, poi versate il tutto sulla spianatoia precedentemente infarinata e create la fontana. Al centro sgusciate l’uovo, aggiungete lo zucchero e un cucchiaino di cannella in polvere. Impastate rapidamente per alcuni minuti, fino a che il panetto risulta liscio e morbido. Dunque, una volta terminato l’impasto, avvolgetelo in una pellicola trasparente e ponetela a riposare in frigo per circa 30 minuti. Di seguito anche la ricetta per la pasta di pane, l’impasto base se vuoi farla a casa.

Preparate ora la farcia : quindi, in una ciotola capiente lavorate i tuorli con lo zucchero, la farina e la buccia d’arancia grattugiata. Stemperate il composto con il latte caldo, versato a filo, poi trasferite il tutto in una casseruola usata per riscaldarlo e portatela sul fuoco.

: quindi, in una ciotola capiente lavorate i tuorli con lo zucchero, la farina e la buccia d’arancia grattugiata. Stemperate il composto con il latte caldo, versato a filo, poi trasferite il tutto in una casseruola usata per riscaldarlo e portatela sul fuoco. Fate sbollire la crema per 5 minuti sempre continuando a mescolare, poi toglietela e aromatizzatela con 2 cucchiaiate di liquore all’arancia e lasciatela raffreddare.

sempre continuando a mescolare, poi toglietela e aromatizzatela con 2 cucchiaiate di liquore all’arancia e lasciatela raffreddare. Sulla spianatoia precedentemente infarinata, stendete la pasta raffreddata in frigo, formando un disco di 4mm di spessore. Con questo rivestite completamente lo stampo a cerniera mobile del diametro di 26 centimetri, precedentemente imburrato e infarinato.

precedentemente infarinata, stendete la pasta raffreddata in frigo, formando un disco di 4mm di spessore. Con questo rivestite completamente lo stampo a cerniera mobile del diametro di 26 centimetri, precedentemente imburrato e infarinato. Quindi, ritagliate tutto attorno la pasta eccedente e pizzicate il bordo della crostata. Versate quindi la farcia nella base di pasta e passatela in forno a 190°C per circa 40 minuti i n modalità statica.

e pizzicate il bordo della crostata. Versate quindi la farcia nella base di pasta e passatela in forno a n modalità statica. Nel frattempo preparate la decorazione : quindi pelate a vivo 3 arance e tagliatele poi a rondelle. Montate la panna con una frusta elettrica e stemperate la confettura di albicocche con un terzo di un bicchiere di acqua e fatela bollire per circa 3 minuti.

: quindi pelate a vivo 3 arance e tagliatele poi a rondelle. Montate la panna con una frusta elettrica e stemperate la confettura di albicocche con un terzo di un bicchiere di acqua e fatela bollire per circa 3 minuti. Togliete all’arancia rimasta la scorza , quindi procedete a tagliarla a filetti sottili (zeste) che farete poi sbollentare per un paio di minuti, sgocciolandoli bene alla fine.

, quindi procedete a tagliarla a filetti sottili (zeste) che farete poi sbollentare per un paio di minuti, sgocciolandoli bene alla fine. Una volta che la vostra crostata è cotta , sformatela sul piatto di portata e lasciatela raffreddare per qualche tempo (mezzora sarà sufficiente).

, sformatela sul piatto di portata e lasciatela raffreddare per qualche tempo (mezzora sarà sufficiente). Una volta raffreddata la crostata, sistemate al centro di essa la crema, sopra la crema adagiate le fettine di arancia e pennellatele con la confettura di albicocche tiepida. Circondate quindi il ripieno con la panna montata, fatta uscire a ciuffetti da una tasca di tela da pasticcere munita di bocchetta spizzata e, completate la crostata cospargendo sopra le zeste d’arancia.

La vostra Crostata all’arancia con panna montata è pronta per fare il suo trionfante ingresso in tavola. La crostata può rimanere in frigo per non più di 3 giorni, tempo limite affinché gli ingredienti non vadano a male. Ma sono più che sicura che non ne avanzerà neanche una briciolina per il giorno seguente. Non mi resta che augurarvi buon appetito.

Crostata all’arancia semplice – Ricetta Viedeo