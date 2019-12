Ognuno di noi ha un desiderio che nel periodo di Natale sembra farsi più grande. Eccone uno per ogni segno zodiacale.

Quando si entra nell’atmosfera natalizia è normale pensare a ciò che si desidera dal profondo del cuore. Ci si trova più volte davanti alla richiesta di ciò che si vorrebbe ricevere a Natale o cosa si desidera per il nuovo anno e, inevitabilmente, si finisce con il trovarsi a riflettere sulla propria vita e su ciò che si vorrebbe davvero. Ognuno di noi ha infatti almeno un desiderio profondo, solitamente impossibile da comprare ma che è più legato alla sfera emotiva e affettiva. E, visto che la maggior parte dei desideri oltre che dal vissuto personale e dal modo di essere dipendono, almeno in parte, anche dalle stelle oggi proveremo a scoprire quello più grande per ogni segno zodiacale.

Dopo aver visto come sarà il 2020 per i vari segni dello zodiaco e qual è la cosa che mette più a disagio ogni segno zodiacale, oggi scopriremo quindi qual è il desiderio che ogni segno dello zodiaco vorrebbe veder esaudito a Natale. Trattandosi di qualcosa che ha a che fare con il modo di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente, in modo da avere un’idea più chiara del desiderio che possono avere le persone a noi care. E chissà che non ci sia persino il modo di esaudirne qualcuno.

Il desiderio che ogni segno zodiacale vorrebbe veder realizzato a Natale

Ariete – Una vera storia d’amore

I nati sotto il segno dell’Ariete si trovano spesso a fantasticare sull’amore ma quando si trovano coinvolti in una relazione, sembrano perdere gran parte del loro romanticismo. Questo finisce il più delle volte per complicare le loro relazioni, portandoli a perdere l’entusiasmo iniziale per arrivare ad una fine spesso improvvisa. Per quanto siano il più delle volte gli artefici di un tale “disastro” i nativi del segno continuano a sognare il grande amore e soprattutto a Natale si trovano a sentire la mancanza di quella scintilla che potrebbe scaldare loro il cuore. Una scintilla che potrebbero alimentare loro stessi, imparando a gestire meglio emozioni e sentimenti, cercando di essere più stabili nelle relazioni e di aspettarsi meno dagli altri. In questo modo anche vivere una storia d’amore non sarebbe poi così impossibile.

Toro – L’anima gemella

Al contrario dei nati sotto il segno dell’Ariete, i Toro hanno bisogno di qualcosa di più di una storia che funzioni. Per loro la parte speciale è data dalla certezza che al loro fianco ci sia effettivamente la loro anima gemella. Si tratta di un interrogativo che si pongono spesso ma che sopratutto a Natale diventa più grande, portandoli a porsi diverse domande sulla loro situazione amorosa. Per loro, infatti, la cosa più importante tra tutte è quella di riuscire a creare un senso di famiglia con la persona che hanno accanto, sapendo di poter contare sempre sulla sua presenza e di poter stabilire un legame destinato a durare nel tempo. Solo così riescono a sentirsi veramente felici e pienamente in linea con il mood natalizio. Dopotutto stiamo pur sempre parlando di uno dei segni zodiacali più legati alla famiglia e, ovviamente, all’idea di costruirsene una.

Gemelli – La serenità d’animo

Una delle cose che i nati sotto il segno dei Gemelli vorrebbero a Natale è quella serenità d’animo che spesso gli manca per via del loro carattere impetuoso e del bisogno di far sempre qualcosa che li faccia sentire vivi. Si tratta di un problema che li riguarda molto da vicino e che li porta spesso e volentieri ad interrogarsi sul loro modo di essere. Poter vivere con tranquillità alcune fasi della loro vita e accettare la noia come qualcosa di positivo è un sogno che coltivano da sempre ma che proprio non gli riesce di realizzare. Inutile dire che nel periodo del Natale, in cui il tempo per restare da soli con se stessi aumenta, questi pensieri si fanno più forti e con esso il desiderio di poter cambiare almeno un po’.

Cancro – Piacere di più

I nati sotto il segno del Cancro sono persone che per vivere bene hanno bisogno di sentirsi sempre al centro dell’attenzione. Amano essere coccolati e vezzeggiati e quando si avvicina il Natale, il loro desiderio più grande è quello di avere le attenzioni delle persone che ritengono importanti. Piacere è per loro così impellente che ne fanno una priorità assoluta, restando delusi quando ciò non accade. Ciò dipende in parte dal loro essere spesso troppo insicuri e pertanto bisognosi di attenzioni in grado di farli sentire cercati, amati e di conseguenza importanti. Un desiderio che non si sforzano neppure di nascondere e che a volte palesano in modo estremo ma che di certo riescono quasi sempre ad esaudire almeno in parte, specie quando sono accanto a chi, amandoli, sa come fargli capire quanto sono importanti.

Leone – Una persona complice

I nati sotto il segno del Leone sono solitamente forti abbastanza da portare avanti le proprie battaglie senza bisogno di chiedere conto e ragione a qualcuno. Quando si trovano nel mood nostalgico delle feste, però, capita facilmente che si sentano in qualche modo soli e desiderosi di avere qualcuno con il quale lottare fianco a fianco. Non si tratta necessariamente di un partner ma di qualcuno che abbia la loro stessa visione delle cose e che possa procedere con loro in un gioco di squadra in grado di portare a dei risultati positivi. Certo, si tratta di un desiderio che difficilmente può andare in porto perché alla fine fine i nativi del segno sono persone che, prima di tutto, hanno bisogno di primeggiare e questo implica un percorso da attraversare in solitaria. Una cosa della quale sono consapevoli ma che ciò nonostante, di tanto in tanto, amano “dimenticare” per sognare una via più semplice.

Vergine – La serenità

I nativi della Vergine, quando è Natale, hanno bisogno di momenti ricchi di serenità. Ciò dipende dal loro costante sentirsi sempre sotto pressione o giudicati e dalla voglia di vivere momenti da ricordare almeno durante le feste. Sebbene per loro sia davvero difficile mettere da parte l’essere costantemente negativi ed il giudicare a volte in modo troppo severo chi gli sta accanto, aprirsi verso il mondo almeno a Natale gli sarebbe di sicuro aiuto, portandoli a provare quella serenità che sembrano tanto anelare ma che, a conti fatti, non sanno come ottenere. Avere le persone giuste al proprio fianco è sicuramente un buon modo per iniziare, ma molto dipende anche dalla loro capacità di riconoscerle.

