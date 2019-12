Ecco come riconoscere l’amore della tua vita affidandoti ad un patto che hai stretto molto prima di nascere.

“Amare non è guardarsi l’un l’altro, è guardare insieme nella stessa direzione”, questa citazione di Antoine De Saint-Exupéry è una tra le più belle citazioni scritte. Dall’alba dei tempi, l’amore ha ispirato i più grandi scrittori, filosofi, sociologi e artisti del mondo. Questa parola, così semplice eppure piena di ambiguità, rimane un vero mistero. È una sensazione fisica o una semplice creazione della mente? Riesci a sentire l’amore più di una volta nella vita? Come lo riconosciamo quando si presenta a noi?

E se l’obiettivo finale della nostra vita fosse quello di trovare quel grande amore?

Siamo cresciuti tutti con l’idea prestabilita che l’amore della nostra vita era da qualche parte e che un giorno, quando meno ce lo aspettavamo, sarebbe arrivato da noi. Pertanto, la freccia di Cupido ci attraverserà simultaneamente e sentiremo il nostro battito cardiaco echeggiare all’unisono.

Amore a prima vista, un incontro inaspettato o persino un’amicizia che porta a sentimenti romantici? Molte persone trascorrono anni alla ricerca di quello che potrebbe abbinare la loro concezione dell’amore e soddisfare tutte le loro aspettative. Colui che ridurrà i dispiaceri e porterà leggerezza e armonia all’esistenza. Colui che illuminerà i giorni e accenderà la passione durante le notti. Colui in grado di sostenere e di farci sentire unici. Ma nel corso delle esperienze, vedono i loro sogni andare in fumo mentre la triste realtà della vita sopraggiunge. Forse non esiste davvero, questo amore che aspettiamo da sempre così pazientemente? Non siamo degni di trovare colui che ci amerà per l’eternità e ci amerà incondizionatamente? Domande che pesano sulla coscienza e portano a una perdita di speranza.

Il tuo compagno di vita è stato definito molto prima della tua nascita

Se non hai ancora trovato la persona che fa vibrare il tuo cuore, mantieni un barlume di speranza. Anche se non vedi scintille quando lo vedi o le farfalle nello stomaco quando lo incontri, sappi che sarai fortunato a trovarlo. Molto prima che venissi sulla Terra, la tua anima gemella ti è stata assegnata dalle forze dell’Universo. Potresti disperare a seguito di diversi fallimenti romantici e pensare di non essere fatto per le relazioni amorose, ma sappi che anche il tuo turno arriverà. Da quel momento in poi, ti renderai conto che tutta la tua esistenza assumerà un nuovo significato e che sarai pienamente soddisfatto. Sperimenterai fluttuazioni nella tua vita coniugale, ma ti sentirai più forte. Avvertirai leggerezza mentale e pace interiore che guideranno i tuoi passi. L’amore ti darà una spalla su cui riposare quando il tuo carico emotivo diventerà troppo pesante.

I segreti per trovare il vero amore il più rapidamente possibile

Anche se il tuo compagno di vita ti sta già aspettando o ti sta cercando, ecco alcuni suggerimenti che ti aiuteranno a incontrarlo il più rapidamente possibile:

Sii autentico

Non devi giocare un ruolo per trovarlo. Il vero amore ti vuole così come sei. Se sei sensibile, nervoso o addirittura stravagante, non cercare di nasconderlo. I tuoi difetti devono essere accettati. La persona che è fatta per te si innamorerà del tuo vero volto e non di un’artificialità della tua personalità.

Abbi cura di te

Sebbene la tua anima gemella voglia conoscere i più piccoli segreti della tua personalità, sarà felice di vedere che ti prendi cura di te stesso. Pertanto, circondati di persone positive e intraprendi azioni benefiche per il corpo e la mente.

Fidati di te stesso

Anche se la timidezza non è dannosa per incontrare l’amore, è meglio essere consapevoli dei suoi punti di forza e di debolezza. Quindi assumiti la piena responsabilità e sii orgoglioso dei tuoi risultati. La tua autostima ti permetterà di irradiare e attirare la tua anima gemella molto rapidamente.

Rimani aperto alle proposte

Se vuoi incontrare la persona con cui potresti stare per tutta la vita, non rifiutare le interazioni sociali. In effetti, potrebbe far durare la tua ricerca mentre l’amore della tua vita potrebbe essere proprio sotto il tuo naso. Apriti al mondo, sii curioso ed esci dalla tua zona di comfort! Potresti incontrare persone molto interessanti a breve.

Sii felice

La felicità si deve coltivare ogni giorno. Quindi non aspettarti che il tuo amore ti dia una parvenza di gioia. Devi amarti abbastanza da pensare tu stessoa migliorare il tuo benessere e andare avanti su un percorso positivo. Il giorno in cui apparirà la persona che è destinata a te, sarà felice di scoprire che non è essenziale per la tua felicità, ma che riesci da solo a completarla.