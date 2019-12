Cenone Vigilia di Natale | 2 contorni chic da portare in tavola

Cenone Vigilia di Natale 2019 | 2 contorni chic da portare in tavola: le ricette e gli ingredienti che ti servono per mangiare di gusto

Davvero pochissimi giorni al Natale, la Vigilia si sta avvicinando e ormai, tutto sembra deciso. Tutto, o quasi? Se ancora non hai idea su come accompagnare i tuoi secondi, ecco due suggerimenti chic che faranno a caso tuo. 2 contorni da portare a tavola il giorno della Vigilia, per il tuo Cenone di Natale! Un modo diverso per assaporare con leggerezza, una pietanza ricca di sapore e vivace nei colori, due insalate saporite, veloci e chic. Per una cena elegante e originale bisogna assaporare il meglio e spesso, per svariate ragioni, ci troviamo con la classica e monotona insalata verde da contorno e nulla più. Ma ora, in vista del Cenone della Vigilia di Natale, quale miglior modo per deliziare il nostro palato con un’insalata diversa, originale e chic. Proponiamo allora, 2 ricette per contorni sofisticati e particolari. Che la fantasia prenda il sopravvento!

Potrebbe interessarti anche: Cenone di Natale 2019: il menù gourmet a base di pesce! – VIDEO

Contorno chic | Farro e pomodorini caramellati – Ricetta

Creare un contorno chic non è difficile, basta sapere quali ingredienti base servono e saperli valorizzare con salse e condimenti ad hoc. Accostamenti originali, come per esempio, pere e miele, oppure, noci e ricotta non devono spaventare ma, al contrario, stupire e deliziare palati e occhi! Non si deve pensare alla classica insalata di verdure e basta ma, in questo caso parliamo di vere e proprie ricette gourmet che hanno come protagoniste, non sempre le verdure ma anche pesce, carne, farro, ecc. Insomma veri e propri piatti completi. Iniziamo quindi con il creare una prima insalata chic: farro e pomodorini caramellati.

Ingredienti

300 grammi di farro

1 cipolla

1 mazzetto di erbe aromatiche

300 grammi di pomodorini ciliegino

1 pompelmo rosa

7 cucchiai di olio extra vergine di oliva

sale q.b.

1 cucchiaio di zucchero

pepe nero macinato q.b.

Procedimento

Come prima cosa, dopo aver preso tutti gli ingredienti necessari, inizia con il procedimento, partendo dalla base: il farro.

Sciacqua il farro e cuocilo secondo le indicazioni della confezione,( di solito il farro cuoce come il riso, quindi da quando bolle l’acqua, 15 minuti) scolalo, passalo sotto l’acqua, riscolalo e condiscilo con 2 cucchiai di olio.

Lava i pomodorini e incidili orizzontalmente. Quindi, scalda 2 cucchiai di olio in un tegame antiaderente, versa i pomodorini incisi, spolverizzali con il cucchiaio di zucchero e lasciali caramellare a fiamma viva per qualche minuto, facendo attenzione a non bruciarli.

Quindi, procedi sbucciando la cipolla e affettandola. Dunque monda le erbe aromatiche, tritale e mettile in una terrina, aggiungi il farro e la cipolla. Spremi 1/2 pompelmo, mettilo in una ciotola con sale e pepe poi, poco per volta e mescolando per bene, aggiungi l’olio extravergine d’oliva rimasto.

In ultimo, dividi il farro nei piatti e completa coi pomodori caramellati e gli spicchi di pompelmo come guarnizione.

Servi l’insalata di farro con i pomodorini caramellati fredda.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Potrebbe interessarti anche: Antipasto di Natale | salmone protagonista due ricette da non perdere

PER SCOPRIRE ALTRE FANTASTICHE RICETTE PER IL TUO NATALE CLICCA SULLA FOTO!

Potrebbe interessarti anche: Aperitivo Natalizio 2019 | Idee e ricette per una Vigilia speciale

Contorno chic | Noci, pere e gorgonzola piccante – Ricetta

Un’altra ricetta chic da presentare al tuo Cenone della Vigilia è l’insalata noci, pere e gorgonzola piccante. Anche questa ricetta è semplice da fare, dai sapori decisi e freschi, in contrasto tra loro ma che in bocca, esplodono all’unisono. Gli ingredienti base sono, come si evince dal titolo, le pere, il gorgonzola e le noci. Vediamoli nello specifico

Ingredienti (per 4 persone)

1 busta di insalatina mista già pronta

1 fetta di gorgonzola (dolce o piccante)

qualche gheriglio di noce

2 pere (non troppo mature)

sale q.b.

pepe nero q.b.

olio extravergine d’oliva 5 cucchiai

aceto di vino q.b.

Procedimento

Una volta che avete a vostra disposizione gli ingredienti base, potete iniziare con la preparazione dell’insalata chic. Quindi:

Trasferite l’insalata già pulita e lavata in una ciotola capiente. A parte mescolate insieme 5 cucchiai di olio extravergine d’oliva, 1 cucchiaio di aceto di vino (bianco o rosso), un po’ di sale, un pizzico di pepe. Emulsionate e versate il liquido sopra l’insalata, mescolandola bene.

Togliete la crosta al gorgonzola e cercate di tagliarlo a cubetti, anche se non è facile poiché è molto morbido nella parte centrale.

Lavate bene la pera, quindi con un affetta verdure ricavate qualche fetta sottile che vi servirà per decorare il piatto. Tagliate la restante pera a cubetti ed uniteli all’insalata, insieme ai gherigli di noce, mescolate il tutto.

Disponete su un piatto da portata le fette di pera formando un cerchio per creare il letto, adagiatevi al centro l’insalata condita e ben mescolata, unite infine qua e là il gorgonzola.

Completate il piatto con un filo di aceto balsamico e dei crostini di pane croccante.

Servite il vostro contorno chic freddo o a temperatura ambiente. Accostate a questa ricetta un buon vino rosato o bianco freddo in modo da esaltarne il sapore. E come sempre non mi resta che augurarvi buon Natale!

Contorno chic | Noci, pere e gorgonzola piccante – Ricetta Video