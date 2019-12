Scopriamo tutte le caratteristiche del segno zodiacale del mese: Il Capricorno.

Oggi 22 Dicembre, entriamo ufficialmente nel mese del Capricorno, il decimo segno dello zodiaco. Scopriamo insieme quali sono le caratteristiche e le curiosità che appartengono alle persone nate sotto questo segno zodiacale che è quello che viene prima dell’Acquario e dopo il Sagittario.

Scheda del Capricorno

Periodo: Dal 22 Dicembre al 20 Gennaio

Pianeta dominante: Saturno

Colore del segno: Nero

Pietra porta fortuna: Onice

Giorno fortunato: Sabato

Fiore indicato: Il caprifoglio

Tutto sul segno del Capricorno

Il segno zodiacale in generale

Il Capricorno è il decimo segno dello zodiaco. Le native del segno sono persone che hanno grandi ambizioni e che pertanto amano sognare in grande. Bravissime nel progettare, tendono a fare un po’ di fatica quando si tratta di mettere in pratica le loro idee e questo perché tante volte fanno programmi davvero difficili da realizzare.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Spigliate e al contempo dotate di un certo buon senso, riescono a stare sempre in equilibrio tra ciò che vorrebbero e ciò che devono fare. A tal proposito le native del segno sono sempre pronte a mettersi in gioco e ad investire gran parte delle loro energie in tutto ciò che fanno. Allegre e spontanee, hanno una loro visione del mondo che spesso è più idealistica di quanto non credono e questo le porta a scontrarsi tante volte con una realtà che rischia di non essere di loro gradimento.

Al contempo, sanno gestirsi molto bene su tutto ciò che riguarda pratiche da sbrigare o decisioni da prendere e quando sono messe alle strette danno il meglio di se, sfornando piani e soluzioni che in tempi più rilassati non contemplerebbero neppure. Dopotutto stare sotto pressione è una cosa che non gli dispiace e per questo motivo gli capita spesso di prendere più impegni di quanti non possano seguirne. Una cosa che li stressa la maggior parte delle volte ma che al tempo stesso le fa sentire incredibilmente vive. A volte fredde verso chi non conoscono bene, tendono a prediligere rapporti speciali che amano instaurare con persone che ritengono affini.

Lavoro, successo e relazioni professionali

Le nate sotto il segno del Capricorno, per certi versi sono sposate con il senso del dovere che mettono sempre davanti a tutto ma che è anche uno dei motivi per cui nella vita riescono ad avere facilmente successo. Quando hanno un progetto in mente, lavorano sono fino al suo raggiungimento e non conoscono pause o stanchezza. Partono come treni diretti e proseguono dritte senza farsi domande. Un modo di fare che a volte le porta ad avere una visione più limitata delle cose e che invece, confrontandosi con il mondo potrebbero espandere ottenendo persino nuove idee per migliorarsi.

Al di là del lavoro che svolgono, il rapporto con eventuali colleghi è sempre basato su una cordialità che sanno gestire bene. Più che desiderose di fare carriera, sanno gestire bene i ruoli di comando, guadagnandosi il rispetto e a volte anche l’invidia di chi gli sta intorno. La verità è che il loro modo di vivere il lavoro viene difficilmente compreso dagli altri che, il più delle volte, trovano esagerata l’attenzione che mettono in ogni particolare e questo anche se alla fine il loro modo di agire le porta quasi sempre ad ottenere ciò che desiderano.

Leggi anche -> Astrologia: la cosa che dovresti iniziare a dare entro la fine dell’anno

Detto ciò, in proprio lavorano meglio e questo perché amano poter gestire i propri tempi da sole. Così facendo, però, rischiano spesso e volentieri di mettere tutto il resto da parte, concentrandosi troppo sul lavoro che nella loro vita gioca un ruolo forse troppo importante. Un aspetto che farebbero bene a curare sia per la loro salute che per mantenere una certa armonia di base con le persone che amano che hanno quindi bisogno delle loro attenzioni.

Relazioni interpersonali e sentimenti

Pur amando l’idea di avere rapporti speciali con le persone alle quali tengono, le nate sotto il segno del Capricorno tendono ad apparire inizialmente fredde e serie e per questo non sempre riescono a stringere amicizia con facilità. Quando incontrano qualcuno sulla loro stessa linea d’onda, però, le cose cambiano e la loro apertura diventa più percepibile dando vita a rapporti che con il tempo possono diventare anche importanti.

Ottime confidenti, sanno ascoltare e amano dare consigli che il più delle volte non seguirebbero mai ma che sanno come far arrivare in modo piuttosto credibile. Una caratteristica che le rende persone spesso cercate dagli altri, sia per dei consigli che per trascorrere del tempo insieme. Quando vogliono, infatti, le native del segno sanno essere anche di compagnia, risultando gradevoli e persino in grado di movimentare una serata tra amici.

Del tutto difficile è il rapporto che hanno con l’amore. Diffidenti per natura, ci mettono un po’ ad aprirsi e più che inseguire amano essere inseguite, mettendo spesso persino alla prova la persona che pensano potrebbe interessargli. Per essere conquistate hanno bisogno di sentirsi corteggiate e apprezzate e di trovare qualcuno che sappia e abbia voglia di ascoltarle. Hanno però dei bisogni personali che cercano spesso negli altri e tra questi c’è la sicurezza, sia emotiva che di tipo economico. Una cosa che per loro è decisamente indispensabile per sentirsi serene.

Leggi anche -> Oroscopo: come ogni segno zodiacale affronta una relazione complicata

Detto ciò, restano persone fondamentalmente indipendenti, bisognose di una certa libertà personale e in grado di lasciare agli altri i propri spazi. Sentirsi soffocate o soffocanti è infatti l’ultima cosa che desiderano nonché una componente che di solito le spinge a prendere le distanze. Prima di tutto, infatti, sono persone che hanno bisogno di star bene con se stesse.