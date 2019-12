Tutti noi siamo soliti buttare negli scarichi della nostra casa tutto ciò che ci capita in modo superficiale. Ci sono però 13 cose che non devi buttare nello scarico. Ciò potrebbe portare a spiacevoli conseguenze

Ecco una lista di 13 cose che non devi buttare nello scarico della tua casa. Tutto quello che non devi gettare negli scarichi del lavandino o del wc. Devi sempre riuscire a tenere i tuoi scarichi puliti con accortezza. Soprattutto, nel caso in cui tu possegga un pozzo nero, dovrai farci ancora più attenzione per non rischiare grossi problemi.

Buttare queste cose nello scarico crea diverse problematiche

Esistono diverse sostanze che costituiscono ciò che siamo soliti usare nella nostra routine e che, nel momento i cui le buttiamo, possiamo recare dei danni non da poco. Ci sono alcuni consigli da concretizzare per evitare di spendere soldi a causa di riparazioni lunghe e dispendiose, e che possono evitarci una considerevole dose di affaticamento mentale e impedimenti vari.

Ritrovarsi con lo scarico intasato blocca le consuete pratiche della nostra quotidianità. Cucina e bagno sono i luoghi ad alto rischio. L’acqua presente negli scarichi non è affatto acqua pulita e questo indica una maggiore di situazione di disagio se solo pensiamo a cosa potrebbe accadere aggiungendo altro sporco. L’odore che ne scaturirà diventerà insostenibile ma, cosa più allarmante, si potrebbe incombere in numerosi danni di salute come ad esempio allergie o asma.

Ci sono dei piccoli accorgimenti da mettere in pratiche per allontanare disagi fastidiosi e anche gravi. Basterà, per quanto concerne ad esempio la questione cibo, pulire i nostri piatti dagli avanzi di cibo, lasciando scivolare questi ultimi nell’apposito contenitore della spazzatura adibito all’organico. Tra ciò che non che non dovrebbe mai finire nello scarico ricordiamo inoltre gusci d’uovo, fondi di caffè, oli e grassi, farina. Anche tutte le medicine, in formato pillole, che ci è capito di buttare, non fanno che contaminare. Per non parlare delle masse di capelli che bloccano definitivamente lo scarico e soprattutto dei preservativi e degli assorbenti.

Vediamo con ordine tutto ciò che non va assolutamente buttato nello scarico