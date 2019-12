Test psicologico | Cosa vedi? Scopri qual è la tua vera personalità

Test psicologico – Cosa vedi nell’immagine? Un gatto o due volti? Quello che hai visto rivela qualcosa tua personalità

Oggi abbiamo deciso di proporvi questo test psicologico che vi permetterà di far chiarezza su alcuni aspetti del tuo carattere. La foto che ti abbiamo proposto si tratta di un’illusione ottica, ovvero un’immagine che viene percepita differentemente in base alla persone che la sta osservando.

Infatti essa, grazie a questa peculiarità, permette di definire il carattere, e non solo, di una persona. In questo caso le opzioni sono due. Per fare il test non ci vuole niente infatti, devi solo guardare l’immagine e senza pensarci troppo dire cosa vedi. Qual è la prima cosa che hai visto un gatto o due volti di profilo?

Test psicologico: Cosa vedi? Scopri cosa dice di te

Due volti

Se guardano l’immagine la prima cosa che hai visto sono due persone di profilo questo significa che nella tua vita la cosa più importante non sono le relazione perché sai che nella vita ci sono cose più importanti. Questo non significa, per forza, che tu non possa trovare l’amore, ma che sai come avere la libertà.

Per te prima della tua vita sentimentale, che ti priva della tua spensieratezza, ci sono senza dubbio la famiglia e gli amici. Ti fidi molto delle persone che ti circondano e del pensiero che loro hanno di te infatti per te vale molto di più di quella che ti può dare il tuo partner. Per te la libertà è fondamentale!

Un gatto

Se la prima cosa che hai visto nell’immagine è il gatto questo indica che hai una mentalità aperta con i valori della libertà per tutti. Vuoi sempre ottenere quello che desideri e quando non accade ti senti amareggiata e frustrata.

Quando stringi una nuova amicizia non ti soffermi su com’era la persona nel passato ma nel suo comportamento odierno nei tuoi confronti, ma anche in quello degli altri. Sei dell’opinione che non debbano esserci queste barriere culturali e linguistiche in qualsiasi tipo di relazioni umana.