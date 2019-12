Simona Ventura su Corona non si limita nell’esprimere il suo pensiero e fa delle dichiarazione schiette e dirette durante un’intervista a La Confessione un programma televisivo di interviste, conduttore Peter Gomez

Simona Ventura spiega perché secondo lei sia così amata da pubblico italiano e conferma la sua naturale lealtà e la sua mancata capacità di finzione “Io penso che mi vedano molto leale. Non sono mai riuscita a fingere. Quando avevo qualcosa da nascondere ho fatto grandi casini. Il pubblico mi ha visto soffrire, riemergere, rinascere tante volte. La gente mi vuole bene perché ha capito che, più di tutte, ho ricevute molte cattiverie”.

Simona Ventura e il suo punto di vista su Corona

Dopo tanto clamore Simone sceglie di dedicarsi a Sky e inizia come giudice a XFactor. Racconta il suo primissimo incontro con Raffaella Carrà, era stata cercata per partecipare a Carramba. Per lei un sogno poiché era riuscita ad ottenere anche la liberatoria dalla RAI ma purtroppo non venne accolta nel migliore dei modi. Nonostante ciò la Carrà resta per Simona un’icona intramontabile.

Gli anni più ricchi della sua carriera sono stati quelli nei quali ha collaborato con Lele Mora “E’ durato più il sodalizio con Lele Mora che il mio matrimonio. È stata una persona che mi è stata molto vicina. Avevamo una forte affinità elettiva. Eravamo un’incredibile SPA..”

Ma, successivamente la situazione, a causa di avvenimenti poco piacevoli, prese un’altra piega. Simona Ventura si svincolò dall’agenzia di Mora, i loro obiettivi erano ormai lontani anni luce. Lei non aveva più voglia di includere nella collaborazione alta persone.

E alla fine, durante le sue esternazioni gli scappa anche qualcosa che ha avuto a che fare con la giustizia, il protagonista è Fabrizio Corona che è attualmente ricoverato a Monza in un istituto di cura. Simona al riguardo poche parole ma indicative

“Fino ad un certo punto, Fabrizio è stato perfetto. Lui faceva i servizi posati nell’agenzia di Lele. Poi, è partita questa cosa. I soldi che arrivano era talmente tanti e ‘facili’. E’ stato diabolico ma non intelligente. La sua foga l’ha fatto sbagliare tantissimo. […] Lui ha tentato di beccarmi tante volte ma non ci è mai riuscito. Poi, abbiamo fatto pace. Lui, con questo fatto di essere invincibile, si è schiantato all’ultimo miglio”.