Ricetta Vigilia di Natale 2019 | Crepes Funghi e Ricotta – VIDEO

Vigilia di Natale 2019 | Crepes funghi e ricotta, il primo piatto protagonista della tua tavola di Natale, procedimento e ricetta video

Natale è davvero alle porte, meno 3 giorni e la Vigilia di Natale è arrivata. Tutto sembra ormai pronto per il grande cenone della vigilia ma per coloro che ancora non hanno bene le idee chiare per quanto riguarda il primo piatto, ecco una ricetta davvero semplice, facile e veloce che stupirà tutti per gusto ed eleganza: le Crepes funghi e ricotta!

Un primo piatto da presentare come Sovrano per il vostro Cenone di Natale 2019. Ecco allora la ricetta completa, gli ingredienti e il procedimento. In ultimo, anche una veloce ricetta video su come fare le crepes comodamente a casa. Allacciate il grembiule, la bontà è dietro l’angolo!

Ricetta Vigilia di Natale 2019 | Crepes Funghi e ricotta

Le Crepes funghi e ricotta è una ricetta semplice che unisce la bontà dei funghi con quella delle crepes. Facili da fare, solo 20 minuti, questo primo piatto è perfetto per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare ad un piatto di qualità adatto proprio alla Cena della Vigilia di Natale

Ingredienti per 10 crepes

uova: 3

farina 00: 250 gr

latte: 500 ml

burro: una noce

Ingredienti per la farcia funghi e ricotta:

funghi champignons: 1 kg

olio d’oliva

aglio: 2-3 spicchi

vino bianco: mezzo bicchiere

prezzemolo

ricotta: 700 gr circa

formaggio grattugiato: 5-6 cucchiai

sale e pepe

burro: 50 gr

farina 00: 50 gr

latte: 500 ml

sale

pepe

noce moscata

per insaporire: crema di funghi e formaggio grattugiato

Procedimento per fare le Crepes

In una ciotola rompete le uova .

. In una terrina setacciate la farina e preparate anche il latte .

e preparate anche il . Cominciate a sbattere le uova con una frusta e quando cominciano a schiumare cominciate ad aggiungere la farina.

Quando diventa troppo densa aggiungete un pochino di latte e continuate alternando

Alla fine dovrete ottenere un impasto fluido e senza grumi .

. Nel caso vi rendiate conto che si sono formati dei grumi passate tutto al setaccio.

Scaldate una padella antiaderente e imburratela leggermente o in alternativa, usate un filo di olio

e imburratela leggermente o in alternativa, usate un filo di olio Versate un mestolo di pastella nella padella e con un veloce movimento rotatorio lasciate scivolare la pastella in maniera omogenea sul fondo della padella.

Lasciate cuocere la crepes fino a quando i bordi non si staccheranno facilmente .

. Dopo i bordi riuscirete a staccare tutta la crepes e potrete girarla per cuocerla dall’altro lato.

per cuocerla dall’altro lato. Tra una crepes e l’altra, se notate che non si staccano più molto bene, ungete leggermente la padella con del burro o l’olio.

Una volta cotte mettete le crepes una sull’altra su un piatto o vassoio.

Preparate ora la farcia così:

Tritate i gambi e affettate le cappelle .

e . In una padella dal fondo largo versate un giro d’olio d’oliva .

. Aggiungete 2 spicchi d’aglio e quando comincia a soffriggere aggiungete i gambi dei funghi tritati.

e quando comincia a soffriggere aggiungete i Lasciate soffriggere per un paio di minuti e poi aggiungete le cappelle dei funghi affettate.

affettate. Salate i funghi e saltateli a fiamma vivace e sfumate con il vino bianco e aggiungete del trito di prezzemolo. I funghi trifolati sono pronti, eliminate gli spicchi d’aglio interi e tenete da parte.

In una terrina mettete la ricotta già scolata e lavoratela con la forchetta.

e lavoratela con la forchetta. Aggiungete 3/4 dei funghi trifolati e mescolate.

e mescolate. Salate, pepate e aggiungete 4-5 cucchiai di formaggio grattugiato .

. Prendete una crepe e spalmatevi all’interno la farcia di ricotta e funghi.

Ripiegate la crepes in 4 parti. Se preferite potete arrotolare le crepes in orizzontale.

mettere le crepes in una pirofila o teglia imburrata, adagiate le crepes e aggiungete in superficie la besciamella comprata o quella fatta da voi e del formaggio grattugiato .

. Infornate le crepes a 200° per 10-15 minuti fino a quando saranno dorate in superficie.

fino a quando saranno dorate in superficie. Le crepes sono pronte per essere servite ben calde!

Ricetta Video | Come fare le Crepes salate