Scopri le previsioni meteo di domani, il dettagliato prospetto che, zona per zona, ti svela le condizioni climatiche che ti attendono nelle prossime ore.

Il weekend non è certo iniziato sotto un sole splendente. Le previsioni meteo di oggi ci avevano avvisato: il maltempo avrebbe imperversato lungo tutto lo Stivale e così è stato.

Che cosa aspettarci allora per domani? Se vuoi scopri come si prospetta la giornata di domenica 21 dicembre continua a leggere qua sotto su CheDonna.it.

Previsioni meteo domani, domenica 21 dicembre

La giornata di domani pare portare con se qualche raggio di speranza.

Vero è che ovunque nuvole e piogge continueranno a fare la loro comparsa ma sembra anche che, gradualmente, qualche piccolo ragioni sole potrebbe avere la meglio sulle nubi, portando a tratti anche temperature leggermente più miti.

Scopriamo allora insieme che cosa hanno da dirci le previsioni meteo di domani, un prospetto zona per zona per arrivare preparate a qualsiasi bizza del cielo.

Nord

Qualche cenno di miglioramento giunge finalmente a regalare speranza al settentrione italiano. Rovesci residui si presenteranno al mattino al Nordest per lasciare poi che la situazione migliori gradualmente. Continua poi la nuvolosità con qualche nevicata sulle Alpi dai 1200 metri di quota, meglio però in generale altrove. Anche le temperature si registreranno in rialzo, con massime comprese tra gli 11 e i 16 gradi.

Centro

Anche il centro Italia vede il proprio cielo rischiararsi a poco a poco sebbene alcuni fenomeni residui interesseranno Sardegna, basso Lazio e Adriatico. La tendenza è comunque a graduale miglioramento. Le temperature si registrano stabili, con massime che ondeggeranno tra gli 11 e i 16 gradi.

Sud

Il maltempo ancora imperversa in buona parte della zona, eccezione fatta per alcune schiarite che inizieranno dalla Puglia. Rovesci sparsi a carattere anche temporalesco imperverseranno però sul Tirreno. Le temperature appaiono anche qui senza variazioni, con massime comprese tra i 13 e i 18 gradi.

