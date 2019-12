Auguri Natale | Le 5 frasi più carine e originali per fare...

Natale 2019: idee per dei biglietti di auguri originali e simpatici

“Buona Natale”, “Tantissimi Auguri per un felice Natale”, “buone Feste” o il peggiore, “Auguri a te e famiglia”. Spesso la parte più difficile del Natale non è tanto fare i regali o sopravvivere alle chilometriche abbuffate, bensì trovare un modo veramente sentito e creativo per fare gli auguri.

Tutti ci siamo prima o poi trovati nell’empasse di avere davanti il classico bigliettino di auguri e non sapere che cosa scrive. Se allora quest’anno vuoi evitare di scadere nel banale e vuoi realmente far sentire il tuo affetto al destinatario del biglietto, scopri le 5 frasi più belle per augurare un buon Natale.

Allora, quale augurio sceglierai? Ecco le nostre proposte tratte da Cosmopolitan:

È la vigilia di Natale. Se è passato il tempo in cui accadevano miracoli, ci è rimasto almeno un giorno magico in cui tutto può succedere.

(Jostein Gaarder)

Quest’anno avevo deciso di chiedere a Babbo Natale di aiutarmi a trovare il Principe Azzurro. Poi ho capito che dovevo crescere e diventare realista: così quest’anno gli chiederò un unicorno rosa!

Trovare qualcuno a cui donare il cuore è il più bel regalo che possiamo farci.

Buon Natale

Natale è armonia e l’armonia inizia con un sorriso. Che tu possa sorridere tutti i giorni della tua vita!

Buon Natale per ogni tuo sogno che vorrai realizzare… per ogni tuo momento speciale, per ogni realizzazione professionale!

