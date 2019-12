Il menu per la Vigilia di Natale con i piatti della tradizione che non possono mancare durante la cena.

Il Natale è quasi alle porte e per questo abbiamo selezionato per voi diverse proposte di menu per il Pranzo del 25 Dicembre. Anche la cena della Vigilia di Natale però vanta una tradizione lunga secoli e vede i suoi piatti tipici che non debbono assolutamente mancare in ogni famiglia.

Al 24 sera, si consuma pesce, almeno secondo la tradizione, e si consumando i fritti tipici del Natale e anche molti dolci.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria cucina, clicca qui!

Natale 2019: gli antipasti per la cena della Vigilia

Una buona cena della Vigilia di Natale inizia sempre con degli antipasti molto sfiziosi e ricchi di creatività. Le tartine sono senza dubbio l’antipasto per tradizione, magari farcite con del salmone e del caviale ma anche con formaggi spalmabili dal gusto leggero. Ecco per voi alcune proposte di ricette che conquisteranno tutti al primo assaggio.

Scopri i primi piatti per la Vigilia di Natale, clicca su successivo!