I migliori dolci con la frutta secca, da condividere con amici e parenti durante le feste di Natale.

Natale è alle porte e presto ci raduneremo con amici e parenti per condividere momenti indimenticabili come i pranzi e le cene di famiglia e le tradizionali tombolate con le partite a carte. Niente di più piacevole in questi momenti che gustare dei dolci a base di frutta secca, che saranno perfetti, accompagnati da un tea, una tisana o una buonissima cioccolata calda.

Questi dolci saranno inoltre perfetti come regalo fai da te, magari ben confezionate e decorate con le decorazioni tipiche del natale.

Dolci di Natale: ciambella di Natale con frutta secca

Una ciambella davvero gustosa a base di frutta secca, che sarà perfetta da servire durante le feste natalizie, al momento del caffè o anche durante una merenda pomeridiana o una colazione delle feste.

