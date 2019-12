Dolci della Vigilia | La ricetta del Panettone farcito – VIDEO

Dolci della Vigilia di Natale | La ricetta del Panettone farcito. Il dolce delle tue Feste di Natale, facile, goloso e semplice – VIDEO

Il Natale è alle porte, ecco che la spesa è stata quasi completata per il Cenone di Natale in famiglia. Cosa è rimasto ora da fare? Semplice, dolce! Vi proponiamo oggi una ricetta davvero semplice, adatta proprio alle feste: Il Panettone farcito! Ottimo, gustoso, semplice e perfetto per finire in bellezza il cenone della vigilia di Natale.

La ricetta è semplice, bastano solo 30 minuti di lavorazione per portare in tavola un dolce perfetto, da veri mastri pasticceri. Ecco a voi la ricetta veloce del Panettone farcito!

Panettone Farcito | La Ricetta veloce e golosa

Non c’è Natale senza panettone e il panettone farcito è un omaggio a questo grande dolce natalizio!

Il panettone farcito è l’ideale per tutte le occasioni di festa fra Natale e Capodanno. È un dolce goloso, semplice e veloce.

Si ottiene svuotando l’interno di un panettone tradizionale e farcendolo con una crema a base di ricotta, mascarpone, ciliegie, pistacchi e molto altro, l’esterno invece viene rivestito da squisita glassa al cioccolato.

Se amate le sfide potete anche preparare in casa il panettone classico.

Ingredienti (per 10 porzioni)

1 panettone da 750 g

500 g di mascarpone

300 g di robiola

100 g di zucchero a velo

1/2 bacca di vaniglia

50 g di gocce di cioccolato

40 g di pistacchi

50 g di ciliegie

220 g di cioccolato fondente

170 g di burro

ciliegie candite

gocce di cioccolato

Procedimento

come prima cosa preparate il ripieno : in una ciotola lavorate a crema con uno sbattitore elettrico il mascarpone, la robiola, i semi di vaniglia e lo zucchero a velo. Aggiungete i canditi, le gocce di cioccolato, i pistacchi grossolanamente tritati e la scorza d’arancia grattugiata. mescolate e tenete da parte.

: in una ciotola lavorate a crema con uno sbattitore elettrico il mascarpone, la robiola, i semi di vaniglia e lo zucchero a velo. Aggiungete i canditi, le gocce di cioccolato, i pistacchi grossolanamente tritati e la scorza d’arancia grattugiata. mescolate e tenete da parte. Tagliate una fetta alla base del panettone di 1 cm, ponetelo con la base verso l’alto e svuotatelo praticando un’incisione a un paio di cm dai bordi.

Una volta che avrete rimosso la mollica interna versate all’interno del panettone il ripieno preparato. Prelevate un po’ della mollica e utilizzatela per rivestire la base. Avvolgete il tutto con la pellicola alimentare e congelate a testa in giù per almeno 4 ore.

Trascorso questo tempo preparate la glassatura : fate fondere a bagnomaria il cioccolato fondente spezzettato insieme al burro fino a ottenere una glassa lucida.

: fate fondere a bagnomaria il cioccolato fondente spezzettato insieme al burro fino a ottenere una glassa lucida. Fatela intiepidire il più possibile, dovrà avere una consistenza leggermente viscosa. Versatela sul dolce, decorate a piacere con le ciliegie candite e gocce di cioccolato. Il vostro panettone farcito è pronto per essere divorato, e non solo con gli occhi!

