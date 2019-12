Diy | Albero di Natale con pigne e bacche -VIDEO

Un delizioso ed elegante albero di Natale in stie naturale confezionato con pigne e bacche, perfetto per decorare un angolo di casa o come regalo fai da te.

Se siete tra gli amanti delle decorazioni natalizie ed in particolare di quelle in stile nordico e naturale, non perdete questo video, seguendo il quale potrete realizzare un meraviglioso albero di Natale con pigne e bacche, perfetto per un ambiente classico ed elegante.

Sarà semplice, divertente e low cost creare una decorazione natalizia di grande effetto come questo albero. Vi basterà raccogliere tante pigne durante una passeggiata nel bosco e reperire altri semplici materiali. Potrete così realizzare una decorazione di grane effetto spendendo davvero pochissimi euro.

Come realizzare l’albero di Natale con pigne e bacche | il video tutorial

Per realizzare l’albero di Natale con pigne e bacche, avrete bisogno di:

cartoncino semi rigido color naturale

pigne di diverse misure e forme

bacche rosse

colla a caldo

cera lacca

pennello

forbici

righello

matita

Per prima cosa si dovrà ricavare il cono dal cartoncino, dopo aver preso le misure e aver creato un triancolo con il lato da 50 centimetri, si dovrà ritagliare, arrotolare su se stesso per ricavare un cono e fermarlo con la colla a caldo.

Una volta creato il cono, si dovrà rifilare con le forbici. Dopo aver creato il cono, si potrà iniziare ad incollare le pigne e in questo caso, anche dei fiori creati con i gusci dei pistacchi. Di tanto in tanto tra le pigne, si potrà inserire una nota di colore con le bacche, sempre fermate con un punto di colla a caldo.

Una volta ricoperto il cono di pigne e bacche, l’albero sarà finito e potrà essere esposto in casa o confezionato per essere regalato. Il riciclo creativo è davvero una forma d’arte senza limiti che vi regalerà la possibilità di sperimentare voi stessi e magari coinvolgere anche il resto della famiglia. Non vi resta che guardare il video tutorial!