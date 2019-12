Antipasti Vigilia di Natale | Rotoli di Frittata colorati, Le Ricette veloci da fare per gusti differenti: dal salmone agli spinaci finendo con le zucchine e ricotta. Scopri il gusto del Natale

A chi non piace la frittata? Alzi la mano chi, almeno una volta nella vita, non si è trovato davanti ad una frittata fumante senza l’acquolina in bocca. Scommetto nessuno. Per il vostro Cenone dellaVigilia vogliamo proporvi 5 ricette per Antipasti sfiziosi e coloratissimi: Un’alternativa alla classica frittata, i rotoli di frittata colorati. Vediamo, quindi, come procedere alla preparazione. I Rotoli di frittata colorati sono perfetti come finger food da presentare per l’antipasto della Vigilia di Natale, un aperitivo per festeggiare a casa con le persone che più amiamo ma anche un modo diverso e originale per far mangiare la verdura ai più piccoli di casa. Uno sfizio culinario che richiede tempi brevissimi e ingredienti genuini. Scopriamo una per una le ricette per una Vigilia all’insegna del gusto!

Antipasti della Vigilia | Rotoli di Frittata colorati

I Rotoli di frittata colorati, sono ricette facile per creare un buffet o gli stuzzichini per un aperitivo Natalizio ma anche, e soprattuto, per un antipasto di Natale perfetto. Ecco le mie 5 idee con frittata cotta al forno: classica, al salmone, agli spinaci, alla bresaola, alle zucchine. I rotoli di frittata sono una soluzione perfetta, da preparare in anticipo e tagliare all’occorrenza. Sono divertenti, economici e alla portata di tutti, si preparano in pochi minuti. Oltre ai tanti gusti possibili i rotoli sono anche coloratissimi e portano in tavola un tocco di allegria. Partiamo dalla base classica e utilizziamo sempre una teglia di alluminio da 6 porzioni per ottenere un rettangolo perfetto. In questo modo sarà più facile arrotolare la frittata.

Rotolo di Frittata agli spinaci | Ricetta

Ingredienti

4 uova

sale q.b.

30 grammi di parmigiano reggiano

150 grammi di spinaci lessati

formaggio fresco spalmabile (q.b.)

4 fette di prosciutto cotto

Procedimento

Per preparare i rotoli di frittata agli spinaci usiamo 4 uova perché le verdure fanno volume, quindi sbattiamo le uova, il parmigiano, il sale, poi uniamo gli spinaci già cotti e strizzati, amalgamiamo bene. Versiamo la frittata nella teglia precedentemente rivestita con carta da forno e lasciamo cuocere a 180 ° per 10-15 minuti col forno statico, oppure a 170° per 10-15 minuti col forno ventilato. Togliamo dal forno e infine facciamo il ripieno con uno strato di formaggio spalmabile e un paio di fette di prosciutto cotto. Arrotoliamo bene e mettiamo in frigo almeno un’ora.

Una volta trascorsa l’ora, poniamo il nostro rotolo di frittata su una spianatoia o un piatto basso e tagliamo il rotolo in fettine sottili (come la larghezza di un dito). Procediamo così con l’intera frittata. Una volta terminato il procedimento, possiamo portare a tavola! Squisito

Rotolo di Frittata agli spinaci | Ricetta Video

