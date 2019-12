Capita spesso di mangiare a cena alimenti difficili da digerire, che comportano disturbi del sonno e mal di stomaco. Scopriamo quali dobbiamo evitare.

Mangiare sano ed equilibrato non un abitudine di tutti, anzi in tanti saltano spesso alcuni pasti, durante il giorno.

Questo dipende soprattutto dagli impegni che abbiamo, chi lavora fuori casa, tende a saltare il pasto, però poi, cercano di recuperare a cena.

Questa è un abitudine sbagliata, perché se si scelgono alimenti poco salutari come il cibo spazzatura, che possono appesantire lo stomaco e quindi si rischia di trascorrere una notte insonne.

Il più delle volte, capita di arrivare stanchi di sera e mangiare la prima cosa che si trova davanti, se accade ogni tanto non fa nulla, basta che non diventi un abitudine.

Ci sono alcuni alimenti che si devono assolutamente evitare di sera, perchè sono difficili da digerire, scopriamo quali.

Alimenti da evitare a cena

La cena è uno dei 5 pasti che non si dovrebbero mai saltare, nel caso in cui seguite una dieta dimagrante, è di fondamentale importanza cenare, in quanto si mantiene attivo il metabolismo. La scelta deve essere ponderata, si devono assumere alimenti che ci saziano, che non appesantiscono lo stomaco e che soddisfano il palato.

1-Carne

E’ la scelta meno salutare, certo dipende dal tipo di carne, quelle rosse fanno parte degli alimenti da evitare, in quanto richiedono una digestione più lunga, quindi potreste impiegare più tempo a dormire.

Se non riuscite a rinunciare alla carne, scegliete quelle di pollo o di tacchino, che sono più magre e più digeribili. Il tipo di cottura è importante, abolite le cotolette fritte e prediligete la carne cotta con la piastra con un pò di limone, così è più leggera da digerire.

2- La pizza

La pizza è un alimento che nessuno riesce a rinunciare, soprattutto quando non si ha tempo, si acquista in pizzeria o nel banco surgelati e si cuoce in forno in pochi minuti.

Se si sceglie quella preparata con farine raffinate, è abbastanza pesante da digerire, non credete che mangiandola con le verdure siano più leggere. Se proprio non riuscite a rinunciare alla pizza, mangiatela pranzo.

3- Latte

Un bicchiere di latte tiepido è una bevanda che molti assumono prima di andare a dormire. Non è adatto alle persone che sono intolleranti al lattosio, o che hanno difficoltà a digerirlo, quindi sarebbe meglio evitarlo la sera in quanto potrebbe essere responsabili di problemi intestinali. Optate al latte vegetale come quello di mandorle, di riso o di soia se è un abitudine alla quale non riuscite a rinunciare.

4- Lattuga

In molti pensano che sia una verdura leggera, ma non è proprio così, in quanto contiene molte fibre insolubili che favoriscono la formazione di gas intestinali. Quindi è meglio evitarla a cena, se non si vuole incorrere il rischio di mal di pancia e gas intestinali.

5- Aglio e cipolla

Due alimenti da consumare con molta moderazione, soprattutto di sera, in quanto possono provocare i fastidi alla digestione. Evitate quindi di metterne in abbondanza nei piatti se non volete trascorrere una notte in bianco.

6- Riso e pasta

La pasta e il riso di sera sono banditi soprattutto se molto condite, non è la soluzione più indicata per una digestione facile.

Se proprio non riuscite a rinunciare potete optare alla pasta e riso integrale, ma da mangiare sempre in piccole quantità. Sono da preferire quelle poco condite, che danno un minor apporto energetico. E’ consigliabile mangiare un piatto di riso e pasta a pranzo per dare la giusta carica di energia.