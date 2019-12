Selvaggia Roma svela un incredibile retroscena sul suo ex Francesco Chiofalo. Al settimanale Di Più ha rivelato: “Lenticchio vuole tornare con me”

Selvaggia Roma, l’ex di Francesco Chiofalo, ha deciso di svelare alcuni retroscena interessanti su colui che un tempo era il suo fidanzato. Chiofalo in questi ultimi mesi è stato costantemente sotto i riflettori per il tradimento nei confronti di Antonella Fiordalisi e per tutti i tentativi fatti per riconquistarla.

Alla fine c’è riuscito ma sembrerebbe che nel mentre Francesco, che ha dovuto subire anche un doloroso intervento, si sia riavvicinato a Selvaggia Roma. Una confessione che lei stessa ha portato alla luce attraverso una lunga lettera pubblicata sul settimanale Di Più.

Selvaggia Roma: L’incredibile rivelazione sul suo ex Francesco Chiofalo

Selvaggia Roma, che nell’ultimi giorni è stata criticata per un’ affermazione sui bambini africani, ha contattato Antonella Fiordalisi, che è tornata insieme a Chiofalo, per avvertirla sul comportamento sbagliato del suo ragazzo.

Attraverso il settimanale Di Più ha rivelato: “Quando nei giorni scorsi non eri ancora tornata da lui ci siamo sentiti al telefono. Lui voleva parlarmi a tutti i costi dopo mesi in cui non ci siamo rivolti la parola. Gli ho chiesto se era innamorato di te e lui: “Mah, innamorato…diciamo che lei è molto presa”. Gli ho detto allora che non doveva farti soffrire come aveva fatto con me, che doveva crescere e comportarsi bene. Ha fatto finta di ascoltarmi, poi prima di salutarmi mi ha chiesto: “Ma tu ci torneresti con me?”.

Poi l’ex concorrente di Temptation Island ha aggiunto: “Anche se lo hai perdonato, sappi che non smetterà mai di mentirti. Puoi trovare un uomo migliore. Te lo dico io, che tante volte ho pensato che potesse cambiare”.

Come risponderà Francesco alle accuse avanzate dalla sua ex, sicuramente risponderà attraverso i social. Non ci resta che aspettare per saperne di più!