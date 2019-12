Ritirati i Bastoncini di pesce Ocean Blu dal Mercato. Alti i rischi per la salute | Il richiamo della METRO sulle cause: trovata presenza di un corpo estraneo di natura metallica in alcuni lotti. I rischi elevati per la salute umana!

Un altro richiamo alimentare è stato reso noto. Questa volta a darne notizia sono stati i punti di acquisto Metro che ne hanno diramato il modello proprio in data 18 Dicembre 2019. Il richiamo in questione si riferisce al pesce. Parliamo di Bastoncini di pesce e nello specifico il richiamo è per il prodotto denominato “30 Bastoncini di pesce” confezioni da 900 grammi, recante il marchio OCEAN BLU. Dopo il recente richiamo alimentare del Ministero della Salute per un altro tipo di pesce a rischio istamina, ecco un ulteriore richiamo sempre riferito a prodotti di natura ittica. Ma scopriamo di più sul richiamo e sui rischi per la salute dei consumatori.

Allerta alimentare | Bastoncini di pesce Ocean Blu

I Bastoncini di pesce richiamati dal commercio sono prodotti e commercializzati da FROSTA SRL, negli stabilimenti della sede di Bydgoszcz, Polonia (marchio di identificazione PL04611803WE). Il Lotto richiamato è il numero L9032F90 e il termine minimo di conservazione 31/08/2020.

Il motivo del ritiro dal commercio per i bastoncini di pesce, come si evince dal modello riportato sul sito della METRO, è la presenza di un corpo estraneo di natura metallica all’interno del lotto in questione.

Si raccomanda a tutti i consumatori, come specificato anche da Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, di restituire il prodotto, qualora in loro possesso, direttamente al punto vendita dove è avvenuto l’acquisto per rimborso. In via precauzionale NON consumare il prodotto!

