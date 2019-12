Richiamo per rischio microbiologico salame per la Macelleria Perucchetti. Il motivo del richiamo è la salmonella

Il motivo del richiamo del salame pare sia dovuto al rischio salmonella. Il salame brandizzato Macelleria Perucchetti Giuseppe viene richiamato dal Ministero della Salute. Ritirate le confezioni da 400/500 grammi.

Lotto di salame a rischio per la Macelleria Perucchetti

Il lotto di salame richiamato ha immediatamente diramato l’invito a tutti coloro che lo acquistato a non consumarlo e a richiedere la restituzione del prodotto. Il brand della Macelleria in questione è presente in diverse zone dell’Italia, il loro prodotto è risultato positivo al test della salmonella.

Nello specifico, il richiamo del Ministero della Salute si riferisce alla confezione di cozze sgusciate da 400/500 grammi di salame (lotto B 03-10-19) prodotta da PERUCCHETTI GIUSEPPE & C SNC nello stabilimento di Gardone Val Trompia BS a Brescia. La data di scadenza impressa sulla confezione è marzo 2021. Nessuna responsabilità dell’attività commerciale però, il prodotto è arrivato già contaminato.

Cosa provoca la salmonella?

I batteri Gram-negativi che provocano la salmonellosi vengono senza dubbio contratti a causa di infezioni in atto per via alimentare. Molte persone subiscono la patologia con conseguenze anche gravi. Tra i sintomi più comuni e immediati troviamo la diarrea e il vomito. Esistono dei modi per prevenire la salmonellosi. Di solito tutti gli alimenti manipolati da persone con scarsa igiene o nulla possono dilagare infezioni. Può espandersi per contaminazione crociata, nel binomio crudo/cotto, carni/verdure ma soprattutto per mancata competenza in materia di conservazione.

La salmonella reagisce ad agenti chimici e fisici quindi vediamo come abbassare il rischio

refrigerare i cibi a temperatura inferiore ai 5°

congelare i cibi per non attivare le salmonelle

cuocere gli alimenti abbatte i rischi di infezione

Le salmonelle possono contaminare piani cotture, utensili da cucina, posate e piatti, e passare così sugli alimenti. Il guscio delle uova è ricco di carica infettiva: rompere le uova senza lavarsi a fondo le mani dopo passando ad altre attività è un alto rischio.