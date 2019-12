Il pesto di zucchine e spinaci è il condimento ideale per i bimbi, ricco di proprietà nutrienti, ottimo per pasta o riso freddi in estate e perfetto per minestrine autunnali/invernali

Il pesto di zucchine e spinace essendo un dressing facile da abbinare e preparare, vi aiuterà a risolvere moltissimi pasti. Potete aggiungere un’insalata o un passato di legumi ed il gioco è fatto, pasto sano e bilanciato

Proprietà degli spinaci per i bambini

Gli spinaci (Spinacia oleracea) sono una pianta erbacea della famiglia delle Chenopodiaceae. gli spinaci provengono dall’Asia centrale e Occidentale. Vennero portati nella cucina europea dai Saraceni. Oggi sono tra le verdure più coltivate e di sicuro nessuno di noi non ricorda il mito di Braccio di ferro. Ricchi di fibra, vitamine e ferro, non dovrebbero mai mancare per il prezioso contenuto di fitonutrienti di cui hanno bisogno i bambini.

Proprietà delle zucchine

Le zucchine sono ricche di vitamine e sali minerali, a fronte di pochissime calorie. Il contenuto di sostanze antiossidanti contribuisce alla diminuzione dell’azione dei radicali liberi e ci preserva dall’invecchiamento. Il potassio è importante per la salute del cuore e riesce ad abbassare la pressione sanguigna. L’acido folico presente nelle zucchine fa bene anche in gravidanza.

Ricetta del pesto di zucchine e spinaci

Ecco qui la ricetta veloce e nutriente che delizierà il palato dei più piccini

Ingredienti

2 zucchine piccole o 1 zucchina grande

60g di spinaci (preferibilmente freschi)

1 cucchiaio di nocciole o mandorle

40g di parmigiano reggiano grattugiato

1 pizzico di sale

Olio extra vergine d’oliva

Procedimento

Pulite le zucchine

Tagliate le zucchine a rondelle

Lavate gli spinaci

Mettete tutti gli ingredienti in un mixer

Dopo aver frullato bene otterrete un composto invitante e dal colore brillante.

Consigli e conservazione

Potete osare e provare tutti gli abbinamenti che preferite, spezie, frutta secca, uva sultanina per regalare un contrasto dolce/salato al condimento. Una valida alternativa è quella di spalmare il pesto su delle bruschette in vista di un aperitivo. Per rendere al meglio ogni piatto basterà aggiungere un po’ di acqua di cottura della pasta al pesto e saltare tutto in padella. Il pesto si può conservare in frigo ben coperto anche per una settimana.