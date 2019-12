Stasera in tv | Palinsesto della prima serata venerdì 20 dicembre

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto con tutti i programmi che i canali in chiaro più seguiti hanno scelto di proporci.

Pronta per un nuovo venerdì sera in compagnia della vostra amata tv? Se progettate una rilassante serata comodamente sdraiate sul divano continuate a leggere qui su CheDonna.it, scoprendo tra quali opportunità di intrattenimento potrete scegliere oggi.

Qui di seguito troverete infatti come ogni giorno il palinsesto televisivo completo, tutti i programmi che i canali in chiaro più seguiti hanno deciso di proporci per la prima serata di oggi.

Scorri con noi la lista e scegli ciò che più sentirai nelle tue corde.

Buona serata e buona visione a tutti!

Stasera in tv: palinsesto venerdì 20 dicembre

Rai Uno – La Porta dei Sogni (Show)

Mara Venier racconta le storie di persone che vogliono realizzare il sogno di una vita o che vogliono ricongiungersi ad affetti lontani, chiedere scusa o dire grazie. Tutti coloro che cercano il perdono o vogliono fare una sorpresa sono i benvenuti in questo nuovo show di Rai Uno.

Rai Due – Petrolio Algoritmo di Natale (Documentario)

L’aggregazione di reportages, interviste e approfondimenti su vari temi con stile anche documentaristico per un programma di informazione innovativo.

Rai Tre – Gli sdraiati (Film)

L’Italia di oggi raccontata attraverso il rapporto conflittuale fra un padre e suo figlio adolescente. Claudio Bisio è così protagonista diretto da Francesca Archibugi nel riadattamento di un romanzo di Michele Serra.

