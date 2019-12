Aida Yespica racconta a Verissimo il dramma che sta vivendo: la showgirl venezuela non vede il figlio Aaron da mese per alcuni problemi burocratici.

Aida Yespica, ai microfoni di Verissimo, racconta il dramma che sta vivendo. La showgirl venezuelana, infatti, come ha già raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Vero, racconta l’impossibilità di trascorrere del tempo con il figlio che non vede da quattro mesi.

Aida Yespica a Verissimo: “non vedo mio figlio da quattro mesi”

Aida Yespica è mamma di Aaron, nato dal suo amore con il calciatore Matteo Ferrari. Il piccolo vive a Miami con il padre come ha raccontato la stessa Yespica ai tempi del Grande Fratello. Al settimanale Vero, la showgirl ha così confessato di non vedere il suo bambino da ben quattro mesi.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

“Aaron sta crescendo davvero tanto, ogni volta che lo rivedo resto stupita dai cambiamenti. Di solito ci vediamo una volta al mese, ma questo, purtroppo, è un momento un po’ così. Da quattro mesi non lo vedo per problemi vari con i miei documenti… Sono davvero a pezzi”, ha confidato Aida Yespica a Vero.

Leggi anche—>Yespica sexy in vacanza, le immagini nel VIDEO

“Gli ho mandato tanti video di deejay e artisti che gli piacciono. Un regalo che invece mi sono fatta io legato a mio figlio è un tatuaggio con la sua data di nascita”, ha dichiarato. “Vorrei passare più tempo con mio figlio, vorrei tenerlo sempre con me. In questo momento è impossibile”, ha aggiunto.

Infine, sulla possibilità di rivederla in tv, ha dichiarato: “Gli ho mandato tanti video di deejay e artisti che gli piacciono. Un regalo che invece mi sono fatta io legato a mio figlio è un tatuaggio con la sua data di nascita”, ha dichiarato. “Vorrei passare più tempo con mio figlio, vorrei tenerlo sempre con me. In questo momento è impossibile”, ha aggiunto.