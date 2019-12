È alla natura che i nostri antenati spesso si sono affidati per trovare i rimedi per i loro disturbi e la sessualità non è sfuggita a questa pratica! Credi nella loro grande esperienza e scopri le loro ricette naturali per aumentare la libido e migliorare l’erezione.

In questo articolo troverai ricette naturali per aumentare la libido nelle donne, ricette naturali per la disfunzione erettile e ricette naturali per aumentare l’energia sessuale di entrambi i partner.

I rimedi della nonna per risolvere tutti i problemi sessuali

Per curare i disturbi legati alla sessualità esistono rimedi naturali e consigli dietetici che sono stati tramandati di generazione in generazione nel corso della storia. Dal dottore e filosofo ebreo Moïse Maimonides nel 12 ° secolo, a Don Juan Giacomo Casanova nel 18 ° secolo, attraverso l’indiano Kâma Sutra scritto nel 7 ° secolo per concludere con le nostre nonne, tutti evocano le virtù di determinati alimenti e prodotti su desiderio, erezione, libido, ecc. Ogni problema ha la sua soluzione e sebbene molte di queste persone non si siano mai incontrate, quasi tutte citano le stesse cose! Coincidenze?

Ricette naturali per aumentare la libido nelle donne

Ginseng

Stimolante naturale, il ginseng agisce sullo stato fisico. Aumenta immediatamente l’energia nel corpo e ne genera un buon tono. Effetto dopante garantito. Dosaggio: 2 g / giorno per 3 settimane / 1 mese.

Un piccolo cocktail alcolico



Sembra che un pò di alcol aiuti a superare un calo della libido. Poiché inibisce e aumenta leggermente il livello di testosterone, rende più facile lasciarsi andare, anche per provocare un picco di eccitazione. Dosaggio: bere un piccolo bicchiere in caso di blocchi. Nota: oltre una certa soglia, l’alcol ha l’effetto opposto. Può causare incapacità di godere, disturbi erettili, disturbi sensoriali (siamo meno sensibili), per non parlare dei black-out non memorabili (non ricordiamo nulla).

Ricette naturali per la disfunzione erettile

Una pozione con frutta secca e noci

Pestare i datteri secchi, pistacchi, noci, mandorle e semi di lino fino a ottenere una polvere fine. Quindi mescolare con acqua. Dosaggio: consumare quotidianamente, risolve la disfunzione regolarmente.

Mangia insipido

Non mettere troppo sale nei tuoi piatti se vuoi essere superbo a letto! Questo vale soprattutto per i signori. L’ipertensione provoca problemi sessuali perché l’ipertensione ostruisce le arterie (aterosclerosi). La circolazione sanguigna viene quindi ridotta e di conseguenza l’erezione è più difficile. Limitando il consumo di sale, grassi e zuccheri, eviterai l’ipertensione e quindi promuoverai il corretto funzionamento dei tuoi organi sessuali! Dosaggio: il più spesso possibile.

Ricette naturali per aumentare l’energia sessuale di entrambi i partner

Zenzero:

Rinomato per le sue proprietà vasodilatatorie, lo zenzero consente una migliore irrigazione del sangue nel pene o nella vagina. Metti 50 g di zenzero in una bottiglia d’acqua e lascialo in infusione per almeno 5 ore. Dosaggio: 2 bicchieri / giorno per 2 settimane / 1 mese. Apprezzerai il risultato.Se vuoi appofondire l’argomento>>> Zenzero: ecco cosa accade se ne mangi un cucchiaino al giorno

Luppolo

Noto per calmare l’ansia, rilassare e lenire, il luppolo sveglia la tua libido. Infatti, una volta ridotto lo stress, il desiderio farà senz’altro capolino! Dosaggio: ce ne sono alcuni nella birra, ma le nonne raccomandano di consumarlo sotto forma di tisana.

Arrivati a questo punto non c’è altro da aggiungere se non “grazie nonne”!