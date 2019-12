Gossip | Valentina Vignali manda in tilt Instagram, lo scatto in intimo...

Valentina Vignali, atleta, influencer e personaggio pubblico posta una foto su Instagram in lingerie. I followers apprezzano, disarmante è la didascalia che accompagna lo scatto.

Valentina Vignali, modella, influencer e personaggio in voga nel passato recente anche grazie alla partecipazione allo scorso Grande Fratello Vip. La ragazza ha da sempre coniugato sportività, ironia e un pizzico di bellezza per conquistare il proprio pubblico. L’abbiamo vista impegnata sia sul campo di basket, sport a cui si dedica da anni a livello più che amatoriale, per poi notarla su YouTube.

Moltissime, infatti, sono le iniziative comico-satiriche a cui prende parte: la notiamo spesso insieme al Pancio e i suoi compari per mettere in scena parodie, “Rimini”, “Natale a Roccaraso”, per citare alcuni titoli di lungometraggi girati interamente in Rete dove al centro di tutto vi è sempre l’umorismo pecoreccio e sagace che non vuol dire sempre essere volgari, anzi.

Instagram, lo scatto hot di Valentina Vignali infiamma i followers

La Vignali fa sfoggio della sua bellezza come arma in più per alimentare l’autoironia e il seguito dentro e fuori i social network: parla anche di cose serie, come la prevenzione contro i tumori (battaglia che lei stessa ha vinto), con quel garbo e quella simpatia in grado di farla essere da subito una di famiglia.

Al pari di quella conoscente che vedi di rado, la noti quasi sempre soltanto in foto, ma appena si concede sembra conoscere ogni cosa a menadito. Valentina Vignali è questo: genio, sregolatezza, sagacia e sex appeal. Felicemente fidanzata, non disdegna di mostrare il proprio sentimento in pubblico: persino con scatti bollenti che incantano i fan. L’ultimo, in ordine di tempo, la ritrae in lingerie. Il fidanzato, stavolta, non si vede: la scena è tutta per lei, primo piano da urlo a enfatizzare il ricamo del completino intimo che evidenzia con maestria le forme dell’atleta. Sguardo fiero, fascino inevitabile: “Ricorda che io sono una Jordan, tu sei un sandalo”, si legge nella didascalia che accompagna la foto.

Miriade di commenti positivi, a fare breccia nei fan è proprio questa bellezza mista a tracotanza sferzante, senza mai risultare eccessiva. Inoltre i tassi di ilarità si alzano non appena la accusano di essere rifatta: le sue risposte sono, quasi sempre, da antologia. Certo, per leggerle, dovreste abbassare lo sguardo. Con un personale del genere, non sempre è facile.

Visualizza questo post su Instagram Ricorda che io sono una Jordan, tu sei un sandalo 🍬 Un post condiviso da Valentina Vignali (@valentinavignali) in data: 18 Dic 2019 alle ore 4:40 PST

