Cosa dice la forma del tuo rossetto sulla tua personalità

La forma del tuo rossetto rivelerebbe molto su di te. Non importa quale sia la sua forma originale ma la forma che si modella quando si usa quel rossetto.



Pubblicato da un portale di bellezza aziendale “Beautypress”, questo articolo tenta di elaborare una “tabella psicologica fondata sul rossetto”. Ecco le sette personalità femminili che emergono osservando la forma del proprio rossetto.

Guarda il tuo rossetto e scopri che donna sei

Il tuo rossetto può davvero rivelare la tua personalità? A quanto pare si. Secondo uno studio condotto per Beautypress, osservando la forma del rossetto, potremmo conoscere meglio il temperamento della sua proprietaria. Tira fuori il tuo e conosciti meglio!

Hai mai notato che i tuoi rossetti cambiano forma nel tempo? E che non sono affatto uguali a quelli delle tue amiche? A volte ti senti persino a disagio quando usi il rossetto di qualcun’ altro. È abbastanza normale. A forza di applicarlo, questo bastoncino pigmentato diventa gradualmente molto personale e si adatta in ogni modo alla forma della tua bocca, ma anche alla tua personalità.

Dunque la nostra personalità può essere definita in base a come applichiamo il nostro rossetto e potremmo conoscerci meglio osservando un rossetto usato.

Analizzando i modi più comuni di usare il nostro rossetto, sono state identificate 5 forme di rossetto che spiccano nei beauty delle donne: rossetto a becco di flauto, appiattito e liscio, intatto, arrotondato, oppure concavo.

La donna traccia il suo destino mentre traccia il rossetto sulle sue labbra. Ecco cosa rivela la forma del tuo rossetto usato:

1/Rossetto appuntito (becco a flauto), donna emancipata

Spigolosa questa donna ignora le convenzioni e fischietta la sua felicità tracciando il suo percorso. Desiderosa di esperienze sempre nuove che ingannano la noia e molto sensuale, lascia il segno con una forma di creatività sul rossetto.

2/ Rossetto liscio e appiattito, donna in armonia con gli altri

Tranquilla e naturale, questa donna sa ascoltare e da un punto di vista informato. Il suo rossetto e il suo percorso di vita seguono lo stesso percorso, con la traccia della sua impronta che leviga tutto sul suo cammino.

3/ Rossetto intatto, diagonale, donna sotto controllo

Se il tuo rossetto ha mantenuto la sua forma originale sei una donna che non lascia alcuna possibilità al caso. Esprimi sempre la tua femminilità, sei perfezionista, ultra femminile e amorevole, ti prendi cura di rispettare gli altri per come sono proprio come fai con il tuo rossetto.

4/ Rossetto tondo, la donna è attiva

Dotata di un ricordo eccezionale, questa donna non conosce rancore ed è costantemente circondata da amici. Il suo rossetto è un picco verso il cielo, proprio come la sua concezione del futuro. Una donna di grande carattere!

5/ Rossetto in “concavo” la donna che interiorizza

Questa forma del rossetto è tipica di una donna sensibile, pensierosa e riservata che la ricerca dell’intimità spinge inconsciamente a imprimere il suo rossetto con una pressione interna.