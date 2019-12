Ogni segno zodiacale fa qualcosa che rema contro la sua felicità. Scopri quella da non portare con te nel nuovo anno.

Con l’avvicinarsi del nuovo anno, una delle cose più comuni è quella di stilare una lista di buoni propositi. Questi, il più delle volte, vengono dimenticati del tutto salvo poi essere motivo di tristezza alla fine dell’anno, quando guardandosi indietro ci si rende conto di non aver realizzato neanche uno degli obiettivi che ci sera preposti. Per porre fine a questo inutile modo di angustiarsi in un periodo in cui, invece, ci si dovrebbe rilassare, esiste un’alternativa valida e probabilmente più efficiente. Invece di decidere cosa fare si può scegliere cosa non fare più e, nello specifico, che abitudine eliminare per entrare nel nuovo anno sulla scia di un cambiamento.

Può sembrare strano ma mettere da parte un modo di fare a volte è più risolutivo di tante promesse che potrebbero anche non essere giuste per il nostro avvenire. E visto che tutti compiamo giornalmente almeno due azioni sbagliate delle quali spesso non siamo neppure consapevoli, dopo aver visto quali sono i segni che sanno lasciar andare il passato e come sarà il 2020 per ogni segno zodiacale, oggi scopriremo qual è la cosa da non fare più nel 2020. Trattandosi di azioni spesso istintive, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente in modo da avere un’idea più precisa di cosa è meglio lasciare nel 2019.

Ecco cosa la cosa che non dovrai più fare nel 2020 in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Accontentarti di un lavoro che non ti soddisfa

Una delle cose che ha caratterizzato in negativo il tuo 2019 è stata, senza alcun dubbio, la tua situazione lavorativa. Per troppo tempo ti sei infatti accontentata di quello che avevi tra le mani e tutto per non doverti impegnare a cercare di meglio. La verità, però, è che la frustrazione che provi ogni giorno finisce con il toglierti molta più energia di quella che spenderesti nel cercare qualcosa in grado di motivarti e di fatti sentire viva. Dopotutto si sa che il tuo segno zodiacale non è fatto per cose banali o che rischiano di confinarti in un angolo e se c’è una cosa che devi assolutamente smettere di fare per il 2020 (e possibilmente anche prima) questa è senza alcun dubbio il limitarti a stare dove ti trovi. Prova a cercare lidi più adatti a te. Il nuovo anno potrebbe riservarti non poche sorprese in tal senso.

Toro – Accettare tutto dagli amici

È vero, per te l’amicizia è qualcosa di estremamente sacro e visto che ci metti davvero tanto a fidarti di qualcuno al punto da aprirgli il tuo mondo, quando lo fai è davvero difficile che tu decida di tornare indietro. Eppure ci sono situazioni in cui dovresti imparare a fermarti e a fare un po’ il punto della situazione. Perché se è vero che un amico è un tesoro è anche vero che ad esserlo sono solo quelli che ti stimano e che dimostrano di tenerci a te. Chi ti osteggia, ti critica di continuo e riesce a farti star male piuttosto che bene non è un vero amico ed in quanto tale andrebbe allontanato. In questo modo, oltre che a star meglio, riuscirai a dedicare più tempo alle persone giuste e magari a conoscerne di nuove. Un consiglio che potrebbe farti vivere un 2020 sicuramente migliore, specie dal punto di vista affettivo.

Gemelli – Accontentarti di cose banali

Per te che hai bisogno di stimoli costanti, la banalità insita in certe routine è qualcosa di altamente deleterio e che dovresti evitare con tutte le tue forze. È vero, forse in passato ti hanno portata a credere che il tuo modo di essere sia sbagliato e che accontentarsi è una mossa più saggia che sbagliata. La verità, però, è che ognuno ha la sua realtà da vivere e nella tua proprio non c’è spazio per le cose banali o noiose perché oltre a rattristarti ti spengono, impedendoti di brillare come invece potresti. Da oggi, quindi, torna ad ascoltare il tuo cuore, ignora gli altri e concentrati nel seguire solo ciò che ti piace e di far star bene. Tutto il resto meglio lasciarlo agli altri. Il tuo 2020 merita di essere ricco di stimoli e di cose nuove da fare.

Leggi anche -> Astrologia: Come ogni segno zodiacale si riprende dalla fine di una storia

Cancro – Accontentarti in amore

Il 2019 ti ha vista più volte accontentarti in amore. A prescindere dal tuo essere o meno impegnata, accettare le cose in modo impassibile è un modo di fare che ti porta solo a sentirti insoddisfatta. Certo, da un certo punto di vista accontentarsi aiuta a non litigare ma a volte è meglio una sana litigata di una vita trascorsa quasi in sordina, specie se si parla d’amore che è da sempre una delle cose che hai più a cuore. Per il 2020, quindi, torna a riprenderti il tuo spazio e a chiedere all’amore di darti tutte le emozioni che ritieni importanti. Perché solo così potrai sentirti pienamente appagata.

Leone – Mettere da parte gli altri

È vero, il lavoro ed il successo sono molto importanti per te. A volte, però, tendi ad esagerare perdendo di vista le cose davvero importanti. Ciò vale sia per i rapporti interpersonali che per il tempo che dovresti dedicare a te stessa e che a volte tende ad essere davvero limitato. Se l’anno scorso hai dato il massimo sotto un punto di vista professionale, quest’anno dovrai quindi impegnarti al meglio delle tue possibilità per cercare di curare tutto ciò che hai messo da parte in precedenza, partendo dall’amore e dagli amici per poi fermarti su te stessa. Lascia il super lavoro al 2019 e concediti un anno per vivere in modo più rilassato. I successi ottenuti rimarranno e parlano per te ma gli affetti, quelli hanno bisogno del tuo impegno attivo e non possono più aspettare.

Vergine – Pensare sempre in negativo

A dire il vero, il tuo vedere il bicchiere sempre mezzo vuoto è una caratteristica che ti accompagna da sempre. Negli ultimi anni, però, è andata aumentando fino a diventare esagerata. Se vuoi una vita quantomeno serena, è quindi indispensabile che tu la smetta di pensare sempre in negativo. A volte, infatti, tendi a farlo in un modo che sembra sia quasi voluto. Anche davanti alla possibilità di vedere le cose in modo più radioso, tu preferisci infatti dar retta alla visione pessimistica e questo oltre che incupire te finisce con lo snervare chi ti sta accanto ed è ormai stanco di vederti sempre imbronciata o preoccupata. Prova a dare almeno una possibilità al nuovo anno e approcciati ad esso con un sorriso. In questo modo riuscirai a sentirti finalmente più serena, sperimentando per una volta quanto può essere bello cambiare visione delle cose.

