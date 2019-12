Astrologia | Come ama essere baciato ogni segno zodiacale

Il bacio è una risorsa innegabile di seduzione tra due partner. Scopri come ogni segno zodiacale vorrebbe che tu lo baciassi per soddisfarlo pienamente.

Il bacio non è solo il contatto di due labbra, è l’espressione di un sentimento o di un desiderio. Esistono diversi tipi di bacio e hanno significati diversi a livello sessuale, psicologico e culturale, inoltre baciarsi ha un effetto benefico sulla salute, ecco 5 buoni motivi per scambiarsi un bacio appassionato.

Il bacio è stato oggetto di numerose ricerche molto disparate, da quello nato per scoprire perchè ci baciamo tenendo gli occhi chiusi a quello dell’Università di Oxford che dimostra che un semplice bacio sarebbe la chiave per scegliere un partner futuro o creare un legame forte in una relazione già esistente.

Se il bacio è oggetto di ricerche così approfondite, è perché gioca un ruolo decisivo nella soddisfazione di due partner romantici. Scopri come ama essere baciato il tuo partner a partire dal suo segno zodiacale.

Ecco come vuole essere baciato ogni segno zodiacale

1. Ariete

I nativi di questo segno zodiacale amano essere sorpresi. Alla ricerca di azione, questi sono segni molto intraprendenti. Ma anche se sono dinamici, vogliono che il loro partner faccia la loro parte e li abbracci nel modo più vivace possibile. In effetti, l’Ariete preferisce i baci selvaggi e i morsi agli angoli delle labbra. Hanno bisogno di sentire che hai energia da vendere!

2. Toro

Il Toro ha un grande temperamento pur essendo calmo e riflessivo. Sono piuttosto stabili nella loro vita quotidiana e non cercano necessariamente scintille nella relazione romantica o sessuale. Optano per semplicità e gentilezza. Tuttavia, tutti i nati sotto il segno del Toro si innamorano di un gesto particolare: un bacio sul collo. Per sedurli, non esitare a dare loro un bacio morbido in questo punto mentre gli accarezzate i capelli.

3. Gemelli

I Gemelli sono molto curiosi e amano comunicare con il loro partner per apprendere e comprendere i loro desideri. Amano discutere le loro preferenze al fine di soddisfare i loro desideri. I nativi di questo segno sono molto intelligenti e saranno in grado di soddisfare le tue aspettative. Dovresti sapere che i Gemelli sono molto attenti ai dettagli. Un bacio sulla fronte sarà il gesto ideale per mostrare loro la tua devozione.

4. Cancro

Molto sensibili, i nativi del Cancro attribuiscono grande importanza al modo in cui li baci. Hanno una personalità molto delicata e distinta. Dovranno provare una connessione emotiva con il proprio partner prima di aprirsi a possibili connessioni. Per il tuo primo bacio con un partner Cancro, scegli tenerezza e passione.

5. Leone

Il leone ha fame di bellezza e fantasia. A loro piace mostrare il loro carisma e il loro fascino folle. Hanno bisogno di un partner che prenda l’iniziativa, che si assuma la responsabilità e che non abbia vergogna. I nativi di questo segno sono i più appassionati di tutti i segni dello zodiaco. Per un primo bacio, probabilmente preferiranno un bacio languido con il loro partner, in un luogo pubblico in cui non avranno paura di mostrare il loro reciproco desiderio.

6. Vergine

Le vergini sono molto analitiche. Tendono a pensare molto prima di prendere una decisione e hanno un occhio infallibile per i dettagli. Sono utili e amano sentirsi utili. Innamorato, la Vergine è molto devoto e ha bisogno di partner con un carattere simile. I nati sotto il segno della Vergine dovranno essere baciati delicatamente e soprattutto al momento giusto.

