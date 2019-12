Alessandro Borghese, parla di una clamorosa scoperta

Solo di recente Alessandro Borghese ha scoperto di essere padre anche di un figlio maschio che ora ha 13 anni. Lui in realtà è già sposato e ha due bambine, ma lo sta mantenendo

Credevamo di sapere tutto della vita di Alessandro Borghese ( chi è ), il celebre chef della tv, e invece c’era un segreto che ha svelato solo adesso. Poco tempo fa infatti, come ha raccontato a ‘La Repubblica’, ha scoperto di essere padre di un figlilo, nato nel 2006, che in realtà lui non ha mai visto. Stabilito che veramente lui il padre, si sta occupando della sua crescita dal punto di vista economico. Ma non l’ha mai visto, nemmeno in foto, e ora gli piacerebbe farlo.

Lo chef di ‘4 Ristoranti‘ e altri fortunati programmi è sposato con Wilma Oliviero ed è già padre di due bambine, Arizona e Alexandra. Il loro incontro è stato particolare: “Lavorava in un’azienda che cercava un giovane chef per lanciare un videogioco sulla cucina. Mi chiamò lei. Dopo sei mesi ci siamo sposati. Fu un colpo di fulmine”