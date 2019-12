Errori di stile che rischiano di farci apparire in disordine durante il pranzo di Natale o la cena della Vigilia.

Che cosa mi metto per la cena della Vigilia? Quale look sfoggiare per il pranzo di Natale? Sono solo alcune delle domande a sfondo fashion che ogni donna inizia a porsi ben prima del 24 dicembre.

Il look giusto è infatti il primo passo per delle Feste di sicuro successo e con la pressione di parenti lontani giunti per l’evento, amici pronti a dire la loro e familiari con domande scomode nel taschino sarà bene non farsi cogliere impreparate.

Da dove partire allora? Noi suggeriamo di iniziare scartando le scelte sbagliate, quelle che potrebbero rivelarsi dei veri e propri “boomerang mortali” e uccidere il nostro look ancor prima che sia formato.

Ecco allora gli errori he rischiano di farci apparire sciatte e in disordine durante le Feste.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE–> Come vestirsi a Natale | Un outfit per ogni personalità

Errori da evitare per non sembrare sciatte a Natale

In occasioni speciali come il Natale più della moda, più delle ultime tendenze, più della più squisita eleganza ciò che conta per apparire al meglio è la cura dei dettagli.

Ordine e precisioni saranno la base di un look di sicuro successo. Prima ancora di sapere quale maglione scegliere e come abbinarlo sarà bene allora conoscere gli errori da evitare, gli scivoloni in cui sarà assolutamente vietato inciampare.

CheDonna.it ve ne svela alcuni tra i più comuni e, ahimè, anche più dannosi.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE–> Come vestirsi a Natale? Tessuti e fantasie su cui puntare

Il mollettone – Tra tutti gli accessori che potete scegliere questo è decisamente out. La comodità passa in secondo piano nelle occasioni più importanti e decisamente non potete cedere alla tentazione di un fermaglio che potreste usare al massimo per pulire casa o fare una bella maschera viso (noi vi suggeriamo ad esempio quella schiarente al bicarbonato che illuminerà il vostro volto per le Feste). Tra elastici, cerchietti e fasce avrete l’imbarazzo della scelta: lasciate il mollettone in bagno!

L’abito spiegazzato – Stirare non rientra certo tra le passioni della maggior parte di noi ma è un dovere a cui nessuna fashion vicdim può sottrarsi. Anche la camicetta più bella, la gonna più stizzosa, il maglione più soffice impallidiscono se li sfoggiamo come appena usciti dalla lavatrice.

Sbiadito, ingiallito o ingrigito – Se il vostro vestitino total black è divenuto grigio, la vostra camicetta hai colletto ingiallito e il vostro maglioni si è sbiadito qua e là, be’… lasciateli nell’armadio! Per quanto possiate essere affezionati a costoro sappiate che se indossati diverrebbero i vostri peggiori nemici.

Se vuoi tanti altri consigli sul Natale, ricette, addobbi e, ovviamente, tanti suggerimenti per l’abbigliamento clicca sulla foto qua sotto

L’orlo troppo lungo – Il pantalone palazzo è un must della stagione ma certo non lo è quello di utilizzarlo per pulire il pavimento ad ogni passo, così come decisamente anti-fashion sarà sfoggiare un orlo sporco e magari un po’ consunto dai troppi passi tra la cucina e la tavola imbandita.

L’intimo della misura sbagliata – Se il nostro articolo su come scegliere la giusta taglia di reggiseno non ha colpito il tuo cuore forse è giunto il momento di ridargli un’occhiata. niente di più brutto infatti di un reggiseno o uno slip che stringono troppo e fanno l’antiestetico effetto rotoloni, oppure quelli troppo abbondanti che non riescono ad esaltare le forme.

Il collant smagliato – E’ vero, a quanto pare hanno inventato il collant che non si smaglia mai ma se ancora non aveste provveduto all’acquisto sappiate che tenere un collant di scorta nella borsa è quasi d’obbligo: una sedia rovinata, un tavolino urtato e… la calza si smaglia! Decisamente non potrete usarla per il resto della serata