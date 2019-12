L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Luigi Mastroianni, Irene Capuano, si spoglia sui social e fa impazzire i fans, ma non mancano le critiche.

Bellissima e molto sensuale, Irene Capuano sta facendo girare la testa ai suoi followers. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonchè ex fidanzata di Luigi Mastroianni con cui ha avuto una storia iniziata nello studio del dating show di canale 5 ed oggi finita, continua a lavorare come testimonial. Su Instagram, pubblica numerose foto dei suoi servizi fotografici, ma negli ultimi giorni, a far girare la testa ai fans, è stata una foto in cui è coperta solo da un piumone.

Irene Capuano si spoglia sui social dopo Uomini e Donne, gli haters attaccano: “ecco quella che sembrava santa Maria Goretti”

Durante alcuni giorni trascorsi in montagna, Irene Capuano ha pubblicato la foto che vedete qui in alto. Nonostante il freddo, l’ex corteggiatrice del trono classico si è lasciata immortalare con un solo piumone addosso mentre i lunghi capelli le ricadono sulla schiena. Una foto mozzafiato che ha raccolto quasi 100mila like e molti complimenti. Tuttavia, non sono mancate le critiche a cui Irene ha prontamente risposto.

“Ecco quella che sembrava santa Maria Goretti. E adesso pur di rimanere sotto i riflettori che fanno? Si spogliano”, ha scritto una follower a cui Irene ha prontamente replicato – “mai detto di essere Maria Goretti, che film ha visto?”.

“Vabbè però qusti commenti hot li volete proprio voi che pubblicate queste foto. Per carità ognuno è libero di pubblicare ciò che vuole però dopo non vi lamentate dei commenti hot”, ha scritto un’altra ragazza a cui Irene ha risposto – “oh meo deo che shock”.