Trono Over | Veronica Ursida rifatta? La dama si svela

Veronica Ursida, una delle dame più belle della stagione del trono over di Uomini e Donne, è rifatta? La dama svela la verità sui social.

Bellissima, mamma di un bambino e donna in carriera, Veronica Ursida fa parte del trono over di Uomini e Donne da settembre. La sua bellezza e la sua eleganza non sono passate inosservate anche se c’è chi pensa che ad aiutare la dama sia stata la chirurgia estetica, ma sarà vero? A svelare tutta la verità è proprio Veronica su Instagram.

Veronica Ursida del trono over di Uomini e Donne è rifatta? Le prove su Instagram

Veronica Ursida che ha svelato cosa cerca in un uomo ha attirato le attenzioni di Armando Incarnato, in questi giorni accusatore di Juan Luis Ciano. La bellezza della dama, infatti, ha spinto il cavaliere napoletano a volerla conoscere. Veronica, però, ha numerosi corteggiatori anche fuori da Uomini e Donne anche se qualcuno pensa che sia rifatta. A smentire tali rumors è stata la stessa dama condividendo alcune storie su Instagram.

La dama del trono over, su Instagram Stories, ha così pubblicato un collage con alcune immagini di un po’ di tempo fa e di oggi dimostrando di essere completamente naturale. “E per chi pensa che sia rifatta…” – si legge sulla foto – “meglio così! Mamma e papà grazie”.

La Ursida, poi, in una storia successiva, chiarisce di non essere affatto contraria alla chirurgia plastica e che in futuro potrebbe anche decidere di migliorare il proprio aspetto fisico ricorrendo a qualche aiuto qualora ne sentisse il bisogno. “Ovviamento sono pro chirurgia. Anzi, quando mi servirà, correrò ai ripari anch’io, ma per ora per fortuna…“, scrive chiarendo di non essere ancora arrivata a quel punto.