Scopri ciò che il colore della tua biancheria intima rivela di te

Comoda, sexy, pratica o attraente, la biancheria intima può dire molto sul carattere della persona che la indossa. Ma sapevi che il colore della biancheria intima, anche se scelto a caso, può rivelare molto su di te?

Ogni colore ha un valore simbolico che varia a seconda delle culture e delle epoche. Ha un significato che può essere interpretato in diversi modi e quindi non dovrebbe essere preso alla leggera. La scelta dei colori della biancheria intima, in particolare, può rivelare aspetti interessanti sulla personalità.

Biancheria intima, la scelta del colore indica il tipo di personalità

La scelta della biancheria intima può essere casuale o studiata, in ogni caso questa scelta rivela la personalità di chi la inddossa. Ecco cosa rivelano i diversi colori scelti:

Viola:

Le persone che preferiscono questo colore della lingerie sono tenere, romantiche e non sono fan delle avventure notturne! Vulnerabili e delicati, hanno maggiori probabilità di avere relazioni serie. Se il partner è un fan della lingerie viola, allora considerati fortunato. Sei incappato in una perla rara!

Blu:

Il blu in tutte le sue sfumature non ha interpretazioni negative. Questo colore simboleggia lealtà, onestà e integrità. Il blu è anche il colore della pace e può avere un effetto calmante. Le persone che scelgono il colore blu spesso vogliono mostrare la migliore versione di se stessi.

Verde:

Il verde è il colore della natura ed è spesso associato a crescita, speranza e fortuna. Le sue molteplici sfumature possono simboleggiare cose diverse, ma si incontrano tutte su punti comuni come stabilità, equilibrio e protezione. La lingerie verde viene spesso indossata da persone che desiderano rilassarsi e distendersi.

Giallo:

Colore del sole e felicità, il giallo brillante simboleggia gioia, freschezza e giovinezza. È un colore piuttosto originale da indossare sulla biancheria intima. La maggior parte delle persone che vogliono mostrare il loro lato unico e creativo preferiranno il giallo.

Si noti, tuttavia, che il colore giallo meno brillante evoca gelosia e malattia. Quindi stai molto attento alla tonalità di giallo che scegli, in modo da non dare l’impressione opposta a quella che vuoi dare.

Arancione:

L’arancione è un colore brillante e attraente. Simboleggia, luce, sole e fuoco. Questo colore evoca calore e intimità e rappresenta un’ottima scelta quando si desidera avere un bell’aspetto o cambiare un pò dalla routine dei colori neutri.

Questo colore che si trova tra il giallo e il rosso, contiene tutta la gioia del primo e la passione del secondo. L’arancione può anche stimolare tutti i tipi di appetito, compresa la sessualità.

Rosso:

Di tutti i colori, il rosso è quello che ha una grande connotazione sessuale. Il rosso è un colore eccitante, è identificato con amore, passione, impulsività, gioia e energia. Indossare lingerie rossa può anche simboleggiare seduzione, sensualità e desiderio.

Rosa:

Il rosa è il colore della femminilità e del romanticismo. Le donne che indossano lingerie rosa sono spesso molto carine, romantiche e tenere. Sebbene il rosa ricordi le bambine, può anche essere associato all’erotismo.

Bianco:

In tutte le culture, il bianco simboleggia la purezza, l’innocenza, la verginità e la pulizia. Può anche evocare nuovi inizi, comfort, freschezza e benessere. Le persone che preferiscono la biancheria intima bianca di solito sono molto aperte ai suggerimenti e sono sempre pronte ad imparare cose nuove.

Nero:

Il nero può avere connotazioni sia negative che positive. Evoca potere ed eleganza, mistero e aggressività. Nella mente di molte persone, questo colore scuro è sinonimo di tristezza, malinconia e morte. Mentre nel mondo della moda, il nero incarna raffinatezza, prestigio e ha un effetto snellente. In generale, il nero è molto sexy e seducente. Le donne che optano per questo colore classico sono voluttuose, ma cercano la sobrietà, restituendo al contempo l’immagine di una donna fatale.

Nude, color carne

Sebbene la scelta dei colori nel mercato della biancheria intima rimanga molto ampia, sempre più donne tendono a optare per i colori nude. Secondo uno studio inglese, pubblicato sul Daily Mail e basato su un sondaggio condotto nel Regno Unito, il 72% delle donne sceglie la biancheria intima nuda quando fa shopping. Secondo gli psicologi, questa scelta rivela che la persona è naturale e “non ha nulla da nascondere”.

