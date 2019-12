Scopri le previsioni meteo di domani: che tempo farà sulla tua regione e sul resto del Paese? Ecco temperature, eventuali precipitazioni e molto altro ancora

Le previsioni meteo di oggi ci avevano già fatto capire: il maltempo non ha intenzione di lasciarci troppo presto e così ora non resta che affrontare, letteralmente, “la tempesta”.

Che cosa ci attende dunque di preciso nelle prossime ore? Quali bizze ci riserverà il cielo? Scopriamolo insieme grazie alle previsioni del tempo, un dettagliato prospetto che, zona per zona, ci svela precipitazioni, temperature e molto altro ancora.

Previsioni meteo di domani, giovedì 19 dicembre

Un maltempo oramai irrefrenabile quello che già da ieri sta abbracciando l’Italia intera.

Le previsioni meteo di domani ci illustrano come pioggia e nuvole si addenseranno sempre più, soprattutto sulle regioni centrali e settentrionali, lasciando spazio per qualche raggio di sole giusto in parte del sud Italia.

Ma scopriamo più nel dettaglio che cosa hanno da dirci le previsioni del tempo di domani, venerdì 20 dicembre.

Nord

Un ondata di maltempo senza fine quella che ha nuovamente abbracciato il settentrione italiano. Le piogge al Nordovest fanno eco ai temporali e alle abbondanti nevicate sulle Alpi, a partire dai 1200 metri di altitudine. La situazione si registra poi in peggioramento anche altrove entro le ore della sera. Le temperature si registrano in calo, con massime comprese tra i 7 e i 13 gradi.

Centro

In peggioramento anche il meteo delle regioni centrali. Su Sardegna e Toscana arrivano rovesci e veri e propri temporali, in estensione serale poi anche a Umbria e Lazio. Meglio invece la situazione sulle altre regioni. Le temperature saranno anche qui in lieve calo, cn massime comprese tra gli 11 e i 15 gradi.

Sud

Una situazione più accettabile quella del meridione con ampie schiarite lungo la giornata e peggioramenti tra la sera e la notte, in particolare su Campania e ovest Sicilia, con piogge e rovesci sparsi. Qui rimangono però stazionarie le temperature, con massime che ondeggeranno tra i 14 e i 18 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com