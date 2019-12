Pranzo di Natale 2019 | L’arrosto delle feste -VIDEO

L’arrosto per il pranzo di Natale, una ricetta gustosa che conquisterà tutti al primo assaggio. Un secondo piatto davvero succulento e semplice da preparare.

Natale è arrivato e se ancora non sapete che secondo piatto cucinare per il pranzo, ecco un’idea che metterà tutti d’accordo, portafoglio compreso. Un’arista di maiale con salsa all’arancia che con il suo gusto così particolare farà di una carne ‘povera’ un piatto da chef!

L‘arista di maiale è una tipologia di carne che in cottura tende ad asciugarsi, per questo le ricette per prepararla contemplano sempre una marinatura, una salsa o addirittura il latte per la preparazione. Anche la temperatura è importantissima, all’inizio infatti si dovrà far rosolare per bene a fiamma alta, questo aiuterà a sigillare i succhi naturali della carne, per poi proseguire la cottura in forno. Scopriamo insieme come prepararla passo dopo passo.

Come preparate l’arrosto di Natale | il video tutorial

Per preparare l’arrosto di Natale, avrete bisogno di:

1 arista di maiale da 1 chilo

alloro

aglio

sale

pepe

mezzo bicchiere di Vernaccia

pancetta affumicata a fette

olio

burro

1 cucchiaio di maizena

3 arance

Per prima cosa si dovrà condire l’arista spolverizzandola con sale, pepe e massaggiare la carne con uno spicchio di aglio tagliato a metà. Si dovranno sistemare le foglie di alloro sull’arista e poi vestire la carne con le fette di pancetta sia sopra che sotto. Una volta rivestita l’arista, andrà messa a rosolare in una padella calda e si dovrà sigillare da tutte le parti prendendo un colore dorarato. Dopo averla fatta rosolare andrà fatta sfumare con il Vernaccia o il Marsala e un goccino di olio.

La cottura proseguirà per circa un’ora in forno a 160C° . L’arista prima di essere tagliata andrà fatta freddare e nel frattempo si potrà preparare la salsa. Si dovranno spremere le arance e in un pentolino andrà messo a cuocere il fondo di cottura dell’arrosto con la maizena e il succo di arancia.

Per servire, tagliare a fette l’arista deporla in un vassoio da portata, adagiare delle fettine di arancia intorno al piatto e irrorare la carne con la salsa all’arancia.