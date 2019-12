Stasera in tv | Palinsesto della prima serata giovedì 19 dicembre

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto della prima serata di giovedì 19 dicembre, tutti i programmi che i canali in chiaro hanno deciso di proporvi.

Thriller appassionanti, commedie romantiche e programmi che indagano la politica italiana sono gli ingredienti della prima serata televisiva di oggi.

Con che cosa vorrai accompagnare il tuo momento di relax post lavoro? CheDonna.it ti aiuta nella scelta dell’opzione che più farà al caso tuo.

Ecco infatti qui di seguito il palinsesto televisivo della prima serata di oggi, dettagliato elenco di tutti i programmi selezionati per noi dai canali in chiaro più seguiti.

Consulta la lista e scegli l’opzione che più saprà affascinarti. Che la serata abbia inizio!

Stasera in tv: palinsesto giovedì 19 dicembre

Rai Uno – Sanremo Giovani 2019 (TalentShow)

Il Teatro del Casinò di Sanremo apre le sue porte per una serata più che speciale. Le selezioni degli 8 artisti che saranno i protagonisti della gara dei Giovani al ”70° Festival della Canzone Italiana” sono giunte infatti alla fase finale. Chi arriverà al Teatro Ariston? Scopriamolo insieme.

Rai Due – Principe azzurro cercasi (Film)

Mia oramai si è convinta ed è pronta a prendere il posto che le spetta sul trono di Genovia. Un piccolo dettaglio però le era sfuggito: i suoi giorni da regnante rischiano di essere assai brevi: una legge del Paese decreta che nessuna regina possa essere incoronata se non ha al suo fianco un re per governare. E’ l’inizio di una vera e propria sfilata di pretendenti.

Rai Tre – Stati Generali (Show)

Torna Serena Dandini e mette in campo una nutrita schiera di comici pronti a mettere in scena, tra fantasia, satira politica e di costume e incursioni nella realtà, la compressa situazione del nostro Paese in questo tumultuoso passaggio tra il 2019 e il 2020.

