Noci | Ecco perché dovresti mangiarle ogni giorno

Le noci sono un super cibo in grado di apportare diversi benefici all’organismo, specie se mangiate ogni giorno.

Nel periodo delle feste, la frutta secca è spesso protagonista delle tavole e, sopratutto, dei dolci.

Una delle varietà più amate sono le noci, ricche di gusto ed in grado di offrire svariati benefici all’organismo. Seppur ricche di grassi (per lo più buoni) e mediamente caloriche, le noci sono infatti considerate un super cibo.

Pertanto, il loro consumo è consigliato anche ogni giorno e persino se si sta seguendo una dieta. Ciò che conta è mangiarne la giusta quantità e nei modi corretti per assicurarsi un introito di calorie moderato e tutti i benefici che possono offrire anche con pochi grammi al giorno.

Le noci fanno bene alla salute. Ecco perché dovresti mangiarle ogni giorno

Mangiare le noci fa bene. Una notizia ottima per chi le adora e ha sempre paura delle calorie che apportano. Nonostante abbiano infatti ben 680 calorie per 100 grammi, se consumate in piccole quantità, le noci sono un alimento ideale sia per perdere peso che per placare la fame. Oltre ad essere utili anche all’interno di una dieta sono quindi in grado di offrire una fonte di benessere al nostro organismo.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Diversi studi hanno appurato che mangiarle apporta più benefici che controindicazioni. La dose stimata? Circa tre al giorno. Un quantitativo perfetto per appagare il palato, godere di tutti i loro benefici e non danneggiare la linea.

Ma per quale motivo è così consigliato mangiare le noci? A dirla tutta di motivi ce ne sarebbero davvero tanti e noi di chedonna.it oggi vi sveleremo i più importanti.

Sono ricche di anti ossidanti

Aiutano a combattere i radicali liberi svolgendo un’azione anti age

Donano sazietà, rivelandosi utili per chi è a dieta

Regolano il livello di zuccheri nel sangue

Donano energia

Aiutano a perdere peso

Hanno un effetto disinfiammante per l’organismo

Grazie ai loro grassi buoni sono benefiche per il cuore

Aiutano a tenere sotto controllo il colesterolo

Regolano la pressione arteriosa

Donano buon umore

Leggi anche -> Natale 2019: come mangiare la frutta secca senza ingrassare

Le noci sono ricche di proprietà benefiche e possono essere consumate da sole come spezza fame o inserite a colazione nello yogurt come fonte di grassi. Si possono consumare a pranzo nell’insalata o inserire in un contorno leggero a cena. Ciò che conta è non esagerare mai con le quantità in modo da non eccedere con grassi e calorie.

Da evitare se si hanno allergie verso altri tipi di frutta secca e da consumare con moderazione (e solo dietro parere del proprio medico curante) in caso di allergia al nichel.