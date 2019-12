Makeup | trucco per il pranzo di Natale -VIDEO

Un trucco perfetto per il pranzo di Natale, un momento di gioia che richiede sempre un look speciale e un makeup ideale per l’occasione.

Un makeup perfetto per le feste, da sfoggiare durante il pranzo di Natale. Delle tonalità ideali per le regazze more ma che esalteranno in modo perfetto anche le donne con pelle e capelli chiari.

Un incaranto perfetto e luminoso, un trucco occhi giocato sui colori del rosso e dell’oro in pieno mood natalizio. Scopriamo insieme come realizzare questo trucco passo dopo passo e i prodotti che ci serviranno.

Come realizzare il makeup per il pranzo di Natale | il video tutorial

Per realizzare il trucco per il pranzo di Natale, avrete bisogno di:

burro labbra idratante

primer viso

correttore

fondotinta liquido

cipria in polvere

cipria compatta

matita per sopracciglia

terra abbronzante

illuminante

primer occhi

ombretto mattone

ombretto caramello

ombretto rosso

eye liner oro

mascara nero

rossetto nude

Dopo aver idratato pelle del viso e labbra, stendo il primer viso, il correttore e il fondotinta liquido. La cipria in polvere servirà per opacizzare le zone particolarmente lucide e per creare una sorta di ‘baking’ che andrà sfumato con la cipria compatta. Per scolpire i lineamenti si utilizzerà una terra abbronzante e per mettere in risalto gli zigomi un illuminante sui toni dell’oro perfetti per il periodo natalizio.

Le sopracciglia andranno definite con una matita specifica e il trucco occhi sarà tutto sulle tonalità del rosso e dell’oro con un bellissimo eye liner liquido molto luminoso. Lo sguardo sarà definito e reso magnetico dal mascara nero e le labbra saranno femminili ma in modo discreto con un rossetto dalla tonalità nude.

Il trucco è completo, adesso non vi resta che guardare il video tutorial e cimentarvi nella realizzazione personale del makeup per il pranzo di Natale!

