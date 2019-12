Gossip | Kolarov e Cristina Buccino, love story? La risposta su Instagram

Kolarov, terzino giallorosso, smentisce la presunta liaison extra-coniugale con Cristina Buccino. Il giocatore della Roma insorge su Instagram, arriva la replica della modella.

Kolarov, arriva la smentita. Il terzino della Roma sta vivendo ore concitate nella Capitale, in Serbia sono pervenute voci false e tendenziose sulla vita privata del giocatore: avrebbe avuto una relazione coniugale con Cristina Buccino, nota influencer italiana. La falsità dei rumors è acclarata grazie alla pronta rettifica fatta dai diretti interessati.

Sia il giocatore che la modella, infatti, hanno prontamente smontato ogni insinuazione: Kolarov, inoltre, non è nuovo a questo tipo di situazioni extra-coniugali. La moglie Vesna aveva già perdonato qualche anno fa il giocatore giallorosso, reo di aver tradito la coniuge con Kristina Mijacevic. Si temeva il peggio, ovvero che la coppia si sfaldasse, stavolta era già pronto un procedimento di divorzio. Invece, Kolarov, con un intervento difensivo da manuale – d’altronde chi meglio di lui – ha scongiurato qualunque tipo di flirt con parole nette e dure su Instagram: “È vergognoso e inaccettabile che ieri sia stata diffusa una notizia totalmente falsa sulla mia vita privata”.

Kolarov e Cristina Buccino: il terzino risponde alle voci sulla relazione

Gli ha fatto eco la Buccino, che deve aver sentito il presunto partner coinvolto, correndo subito ai ripari. Anche lei a mezzo social: “Non rispondo mai alle provocazioni, ma mi stanno arrivando dozzine di messaggi. Parlate di una storia con una persona che neanche conosco. Fatevi una vita”, ha ribadito in un video.

Kolarov ora può tornare, forse, a pensare alla sua Roma dove di gossip se ne fanno altrettanti ma la vita privata, almeno in spogliatoio, non entra: le voci che si susseguono sono relative ad un sempre più plausibile cambio di proprietà. Da Pallotta a Friedkin, da concretizzare nel nuovo anno. Intanto permangono perplessità sul caso Florenzi: davvero andrà via a gennaio? Durante la cena della società per augurare buon Natale ai dipendenti il capitano giallorosso avrebbe paventato l’idea di fare un discorso strappalacrime. C’è aria di saluti, ma sarà andata effettivamente così?

Dunque Kolarov ha ben altro a cui pensare, fra problemi di spogliatoio e risultati da portare a casa, perchè nel frattempo – prima della pausa natalizia – ci sono ancora alcune partite e per la Roma è importante fare punti. Allora servono ben altre conquiste, non certo quelle presunte con imprenditrici digitali da copertina.

