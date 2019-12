Giuseppe Preziosa chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Giuseppe Preziosa è un ballerino di 23 anni, è nato l’11 giugno del 1996 a Cerignola (Foggia) sotto il segno dei Gemelli. Si appassiona alla danza fin qua piccolo, quando si divertiva ad accendere lo stereo e ballare così come gli veniva. Ed è proprio per questo motivo che suo nonno, quando aveva solo 8 anni, decide di iscriverlo ad una scuola di latino-americano che ha frequentato fino ai 16 anni.

In seguito si avvicina alla danza neoclassica e grazie al suo maestro decide di fare un’audizione a L’Ecole Bejart di Losanna (Svizzera). Viene preso e frequenta la scuola di danza svizzera per circa due anni. Inoltre, non tutti sanno che sa parlare quattro lingue (italiano, inglese, francese e spagnolo) e dorme sempre con i calzini anche d’estate perché odia il contatto dei piedi con il lenzuolo. Ma scopriamo qualcosa di più su di lui.

Nome: Giuseppe Preziosa

Età: 23 anni

Data di nascita: 11 giugno del 1996

Luogo di nascita: Cerignola (Foggia)

Segno zodiacale: Gemelli

Titolo di studio: Diploma

Professione: Ballerino

Giuseppe Preziosa: Instagram e vita privata

Giuseppe Preziosa è molto attivo sui social. Il suo profilo Instagram conta 6mila followers e 141 post. È solito condividere selfie e foto che riguardano la sua vita ma sopratutto la sua passione per la danza. Sono presenti anche shooting fotografici, foto insieme ad alcuni amici e alla sua ragazza.

Sui social, dopo che ha deciso di partecipare ad Amici di Maria De Filippi, sono comparse numerose fanpage e profili fake, ma il suo profilo Instagram ufficiale è questo qui.

Il ballerino ha un account anche su Facebook, anche qui ama condividere foto e selfie principalmente sulla sua vita quotidiana: potete trovare qui il suo profilo. Mentre su Twitter non è sembra avere nessun account attivo, al momento.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale non sappiamo molto al riguardo. Curiosando sui suoi profili social è stato possibile scoprire che in questo momento è impegnato in una relazione, lei si chiama Carmela.

Giuseppe Preziosa: carriera

Giuseppe Preziosa nella sua vita ha partecipato a diverse operette sia in Svizzera che in Francia. Ha lavorato anche come ballerino sulle navi da crociera. Nel 2019 partecipa ai casting per entrare ad Amici 19 tuttavia non viene preso causandogli una grade delusione.

Tuttavia alla fine riesce ad entrare quando sfida e batte Sofia Di Benedetto, che si vede costretta a lasciare la scuola. Non ha trovato difficoltà ad inserti malgrado la classe fosse già formata: ”Io il banco lo volevo. Certo mi sento abbastanza sicuro quando ballo il mio cavallo di battaglia ma non penso che io mi meriti questo linguaggio. Sono appena arrivato, sto cercando di inquadrare la situazione e penso che una calmata generale ce la dobbiamo dare. Se io devo sembrare più umile, tu mi devi sembrare più tranquillo”