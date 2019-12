GF Vip | ex concorrente nei guai: “Non ha pagato il conto!”...

GF Vip | Serena Grandi è stata portata in tribunale per non aver pagato il conto ad un hotel presso cui ha alloggiato

Un’ex concorrente del GF Vip è finito nei guai. Di chi stiamo parlando? Di Serena Grandi!

L’attrice da premio Oscar è stata portata in tribunale dal proprietario della struttura presso cui ha alloggiato con il suo compagno, in quanto ha dichiarato di non aver ricevuto nessun saldo da parte dell’attrice.

La causa è iniziata in questi giorni, come riporta il portale web Bitchy F, ma il tutto è stato rimandato a giugno del prossimo anno.

Serena Grandi del Grande Fratello Vip è finita nei guai, anche se sembrerebbe essere il tutto un malinteso e che l’attrice non abbia provato in alcun modo a raggirare il proprietario della struttura.

