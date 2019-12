GF Vip | Alfonso Signorini smentisce Marco Carta

Alfonso Signorini ha smentito Marco Carta, facendo sapere di non averlo mai invitato al Grande Fratello.

In questi ultimi tempi sono state tante le voci sul Grande Fratello Vip e sui possibili partecipanti. Tra i nomi fatti in precedenza, per un certo periodo, c’era stato anche quello di Marco Carta come possibile concorrente del Gf Vip, fatto dal settimanale “Nuovo” di Riccardo Signoretti.

Una notizia che lo stesso Carta aveva prontamente smentito, dichiarando di essere stato invitato più volte (anche in quest’edizione) ma di aver sempre rifiutato.

Ebbene, la sua versione dei fatti è stata contraddetta dal Alfonso Signorini, che quest’anno si occuperà per la prima volta della conduzione del reality.

Alfonso Signorini smentisce Marco Carta

Le parole di Marco Carta circa i ripetuti inviti a prendere parte al Grande Fratello Vip sono state smentite ieri sera da Alfonso Signorini. Ospite di Piero Chiambretti a CR4 – La repubblica delle donne, Signorini ha infatti dichiarato che nessuno ha mai chiesto a Marco Carta di prendere parte al reality. Una versione del tutto diversa, quindi, ma che chiarisce definitivamente il perché il cantante sardo non sarà tra i concorrenti.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Il vero motivo, quindi, non riguarderebbe tanto il rifiuto di Carta, quando un invito mai pervenuto da parte del reality.

E, mentre attendiamo una replica da parte di Carta, andando proprio a quelli che sono i nomi più papabili, ecco la lista pubblicata di Bitchfy.

Adriana Volpe

Andrea Denver

Antonella Elia

Antonio Zequila

Aristide Malnati

Cilia Incorvaia

Michele Cucuzza

Pago

Paolo Ciavarro

Rita Music

Ovviamente si tratta di una lista non definitiva. Di nomi, infatti, quest’anno ne sono stati fatti davvero tanti e probabilmente ne giungeranno ancora. La curiosità circa la nuova edizione del programma è infatti altissima e gran parte di questa è rivolta alla conduzione di Alfonso Signorini che da opinionista al fianco della Blasy prenderà invece il timone del reality. Il tutto per un programma rinnovato che saprà sicuramente far parlare di se.

Leggi anche -> Grande Fratello Vip concorrenti ufficiali: il cast è una bomba

Nonostante abbia subito almeno un paio di ritardi, il Grande Fratello Vip che quest’anno andrà in onda due volte a settimana sembra quindi pronto a tornare con più grinta che mai e con un cast che, come Signorini stesso ha già affermato più volte, avrà dei veri vip all’interno della casa.