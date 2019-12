Federico Pietrucci | chi è? Età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Federico Pietrucci chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Federico Pietrucci è un ballerino di 18 anni, è nato a Milano nel 2001. È molto legato alla sua famiglia, sua madre si chiama Carmela e suo padre Michele, inoltre ha due fratelli maggiori Alessandra e Gabriele. Negli anni successivi all’adolescenza si trasferisce a Roma per inseguire il suo sogno di diventare un professionista nel mondo della danza.

Nella capitale romana, grazie al suo immenso talento, riesce ad entrare nella Urban Dance Academy. Non tutti sanno che il ragazzo è stato vittima di bullismo. Ma scopriamo qualcosa di più sulla sua vita.

Federico Pietrucci: Instagram e vita privata

Federico Pietrucci è molto attivo sui social. Il suo profilo Instagram conta 22,6mila followers e solo 49 post. È solito condividere selfie e foto che riguardano la sua vita ma sopratutto la sua passione per la danza. Sono presenti anche shooting fotografici, foto insieme ad alcuni amici e video.

Sui social, dopo che ha deciso di partecipare al programma di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, sono comparse numerose fanpage e profili falsi ma il suo profilo Instagram ufficiale è questo qui.

Il 20enne è ha un account anche su Facebook, si tratta di un profilo privato e che usa davvero poco. Sono presenti foto con la sua famiglia e che riguardano la sua carriera: potete trovare qui il suo profilo. Mentre su Twitter non è sembra avere nessun account attivo, al momento.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale non sappiamo molto al riguardo. Curiosando qua e là un po’ sui suoi profili social non è stato possibile recuperare nessuna informazione sulle sue relazioni. Per tanto, per la gioia delle sue fans, possiamo dedurre che sia single.

Federico Pietrucci: carriera

Federico Pietrucci ama molto la danza ed infatti in suo sogno più grande è quello di potersi esibire sui palchi e nei teatri più importanti. Il suo volto non è la prima volta che capita sul piccolo schermo, infatti il ballerino si è esibito sul palco di Italian’s got talent dov’è riuscito a incantare il pubblico e i giudici

Nel 2019 decide di partecipare ai casting di Amici 19 e grazie al suo talento riesce a conquistare il favore dei professori. Infatti dimostra di avere una enorme passione per l’Hip Hop, il suo stile preferito. Nella scuola, come per le altre edizioni, i ragazzi sono stati divisi in due squadre:

Team Gaia: Javier, Giorgia, Jacopo, Martina, Skioffi, Talisa e Inico;

Team Nyv: Giulia, Federico, Francesco, Alioscia, Valentin, DevilA.