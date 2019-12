Ecco i trucchi per dare volume ai capelli sottili e fragili – VIDEO

Ecco i trucchi per dare volume ai capelli sottili e fragili –...

Ecco i trucchi per dare volume ai capelli sottili e fragili | Dall’uso dello shampoo al taglio indicato per i capelli fini, quello che devi sapere – VIDEO

Se hai anche tu i capelli sottili, fini e tendenzialmente piatti ecco i trucchi per avere finalmente una capigliatura voluminosa, corposa e sana

Leggi anche: Capelli | Come dare volume ai capelli fini, i rimedi da usare

I trucchi indicati nel video non sono altro che dei semplici consigli ma, badate, preziosissimi da seguire per cambiare davvero lo styling finale dei vostri capelli sottili. Scopri come fare nel video

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI