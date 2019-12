Astrologia | la cosa che dovresti iniziare a fare entro la fine dell’anno

Ci sono cose che si rimandano, spesso per paura. Ecco quella che dovresti assolutamente fare in base al tuo segno zodiacale.

Quando si parla di sogni e progetti, ci sono delle cose che tutti noi tendiamo a rimandare. A volte lo facciamo per pigrizia, altre per paura di scoprirne i risultati. In alcuni casi, infatti, è più facile sognare qualcosa piuttosto che scoprire come sarebbe attivandosi per realizzarla. La vita, però, è fatta di scelte e sopratutto di azioni. E, quando si parla di agire per ottenere uno scopo, le tempistiche sono sempre molto importanti. Visto che in questo periodo dell’anno è molto facile rimandare all’anno nuovo progetti e desideri, oggi scopriremo quali sono quelli che, invece, andrebbero attuati subito.

Certo, i giorni che ci separano dal 2020 sono pochi e non tutto può essere fatto in così poco tempo. Ci sono, però, delle azioni che si possono compiere per mettersi in moto, iniziando così a dar vita a desideri, ambizioni o progetti che ci si è fermati ad osservare per troppo tempo. Dopo aver visto come sarà il nuovo anno per ogni segno dello zodiaco e quali sono i segni zodiacali che sanno lasciar andare il passato, oggi scopriremo qual è la cosa che ogni segno zodiacale dovrebbe decidersi a fare subito, senza più perdere tempo.

Visto che spesso a bloccarci sono le nostre emozioni, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente, in modo da avere un’idea più chiara sui settori nei quali è necessario un pronto intervento.

Astrologia: la cosa che devi fare al più presto secondo le stelle

Ariete – Trovare il lavoro giusto

Ormai è da troppo tempo che sei ferma ad attendere quella promozione o che il lavoro dei tuoi sogni bussi alla porta. Restando ferma è davvero difficile che la situazione cambi e questo anche con l’arrivo di un anno nuovo. L’unica mossa giusta, in questi casi, è passare all’azione e muoversi per ottenere ciò che più si desidera. Se stai aspettando che i piani alti si accorgano di te, anticipali e fagli notare che con l’anno nuovo sarebbe gradita una promozione. Se invece sei ancora alla ricerca del lavoro giusto, datti da fare. Questo è il momento perfetto per cambiare e per lanciarsi in qualcosa di nuovo. Per farlo, però, è indispensabile avere un buon piano d’azione. Solo così potrai sperare di essere convincente quanto basta per raggiungere il tuo obiettivo. Hai dalla tua grinta e carisma, mancano solo impegno e convinzione.

Che aspetti, allora?

Toro – Fare il primo passo in amore

È vero, in amore ti piace essere corteggiata e capire da tanti piccoli segnali quanto la tua dolce metà sia legata a te. Questo tuo modo di fare, però, alla lunga può far credere a chi ti sta accanto di non essere poi così importante per te. Per questo motivo, approfittando dell’atmosfera natalizia, per una volta potresti essere tu a fare la prima mossa. In questo modo riuscirai sicuramente a rinnovare il rapporto, portando un’aria di novità e sorprendendo il tuo lui. Se invece sei ancora single e ti stai struggendo con qualcuno, le stelle consigliano di porre fine ad occhi dolci e tentativi di prenderlo per la gola. Meglio farsi avanti per far capire quali sono le tue intenzioni. Qualche idea? Un dono natalizio, invitarlo ad uscire magari con la scusa di cercare insieme dei regali o, se sei in vena di mosse audaci, esprimergli il tuo interesse. Nella peggiore delle ipotesi riceverai un no che potrai lasciare nel vecchio anno, partendo in modo del tutto diverso con quello nuovo.

Gemelli – Smettere di aspettare

Non importa quale sia l’argomento in questione. Ciò che devi fare secondo le stelle è smettere di aspettare. Che si tratti di un momento migliore per agire, della voglia di studiare, dell’arrivo del lavoro dei tuoi sogni o che lui si accorga di te, il consiglio è sempre lo stesso: smetti di attendere. Così facendo finisci con il logorarti e stare male e tutto senza arrivare a nulla. Molto meglio rimboccarsi le maniche e agire per prenderti ciò che vuoi o, quantomeno, per provarci. Farlo ti aiuterà a sentirti meglio, di scrollerà di dosso quel senso di apatia che ti insegue da un po’ e ti farà sentire immediatamente più viva ed energica. Al di là dei risultati, la cosa che conta di più è muoversi, agire e sopratutto vivere. E se anche le cose non dovessero andare come speravi, saperlo ti aiuterà a mettere in piedi un nuovo piano d’azione in grado di farti sentire meglio di come non stai aspettando qualcosa che, da sola, è davvero difficile che arrivi.

Cancro – Cercare il principe azzurro

Sono anni ormai che aspetti che il principe azzurro bussi alla tua porta. Alle soglie del 2020, però, è ora di rinnovarsi un po’ e tramutare il tuo sogno di vivere una favola in una fiaba moderna. Se anche dovessi essere tu a muovere il primo passo, infatti, l’amore sarà comunque in grado di travolgerti e di farti sentire immensamente felice. Quindi, perché aspettare ancora? Forse il tuo principe azzurro non è molto bravo a riconoscere la sua anima gemella oppure è così timido che gli serve una spinta. Se trai due, tu sei quella con le idee più chiare è giusto muoversi e agire. E se lui non dovesse essere quello giusto? Almeno lo avrai scoperto in tempo, evitando di perdere mesi preziosi per andare alla ricerca della tua metà perfetta.

Leone – Fare quella cosa che senti da un po’

Sei la prima a sapere benissimo che ormai da un po’ sei frenata dalle tue stesse azioni. Per qualche strana ragione ti sei trovata a mettere da parte il tuo istinto, scegliendo di agire in modo logico e razionale. Ciò ti ha portato a grandi risultati e per questo motivo hai sempre più paura di ascoltarti. Ricorda, però, che seguire l’istinto non vuol dire mettere da parte tutto quello che hai imparato finora ma trovare il giusto equilibrio tra cuore e ragione. Il consiglio delle stelle è quindi quello di leggerti dentro e di imparare a distinguere le cose che richiedono tutta la tua razionalità e quelle che invece hanno bisogno anche della tua parte istintiva. Fatto ciò, ascoltati e segui ciò che senti. In questo modo quando vivrai un successo ti sentirai pienamente felice e non contenta a metà. Una differenza che conta più di quanto pensi.

Vergine – Agire pensando in positivo

A pensare in negativo sei ormai una campionessa. Se per certi versi, ciò ti ha portato a non commettere passi falsi in passato, per altri ti ha però impedito di essere felice. Visto che ormai da un po’ ti senti sfiorata da un’ondata di positività, faresti quindi meglio ad accoglierla per imparare a viverla a pieno e tutto senza paure. Cercare il negativo solo per paura di restare delusa è infatti un modo per andare incontro al fallimento. Sei abbastanza lucida e razionale per saper riconoscere eventuali errori, quindi meglio iniziare a vivere come vorresti davvero. Dei pensieri positivi e qualche sorriso in più non ti uccideranno ma cambieranno la tua vita in meglio, renderanno più piacevoli le relazioni con gli altri e ti porteranno persino fortuna. Un tentativo che vale la pena fare e che nel periodo di Natale sarebbe più che mai perfetto, non trovi?

