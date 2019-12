Uomini e Donne | Grave lutto per l’ex cavaliere Giuliano Giuliani

Lutto per l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Giuliano Giuliani: il toccante addio all’adorata mamma sui social.

Gravissimo lutto per uno dei protagonisti storici del trono over di Uomini e Donne. Giuliano Giuliani, ex cavaliere del programma di Maria De Filippi, su Facebook, infatti, ha annunciato la morte dell’adorata mamma condividendo il suo grandissimo dolore con le persone che continuano a seguirlo sui social.

Giuliano Giuliani annuncia la morte della madre: i commenti dei fans del trono over di Uomini e Donne

“Addio mamma, mi sento morire”: con queste parole che accompagnano la foto della madre, Giuliano Giuliani ha annunciato il lutto che l’ha colpito. Tantissimi messaggi di condoglianze per l’ex cavaliere che è stato uno dei primi protagonisti del trono over di Uomini e Donne insieme a Gemma Galgani che continua a far parte della trasmissione e che è attualmente impegnata nella conoscenza di Juan Luis Ciano che, a sua volta, è finito nel mirino di Armando Incarnato che l’ha accusato di sentire altre donne.

“Sono molto dispiaciuta….sarà il tuo angelo dal Cielo”, “Condoglianze….mamma ti sarà vicino stanne certo…affronterai qst dolore ma non sarai mai solo”, “fatti coraggio”, “condoglianze, capisco il vuoto che senti”, scrivono gli utenti su Facebook.

Dopo l’addio alla trasmissione, Giuliano ha rilasciato alcune interviste parlando della sua esperienza a Uomini e Donne. Nel 2018, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Isa e Chia, dichiarò:

“Maria De Filippi rimane sempre la regina della televisione, la ringrazio per l’ospitalità avuta, ma ho capito che la redazione ti usa come un pacco. Nel mio caso sarebbero state giuste e opportune più umanità e la possibilità di ritornare in studio, lo dico io, ma lo dicono anche gli italiani. Io sono ancora single e vi mando un caro saluto, Giuliano Giuliani”.