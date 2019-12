Tina Cipollari in crisi con il compagno? Lui rompe il silenzio

In questi giorni si è parlato molto della presunta crisi tra Tina Cipollari ed il suo compagno. Ecco la risposta social di lui.

Tina Cipollari è senza alcun dubbio un personaggio molto noto, specie ai fan di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi che ormai da anni tiene compagnia a milioni di italiani.

Per questo motivo è facile che la si trovi al centro del gossip, specie quando l’argomento centrale è proprio l’amore.

L’opinionista di Uomini e Donne è infatti impegnata con l’imprenditore Vincenzo Ferrara che a differenza della compagna è estremamente riservato, persino sui social. Eppure, le ultime voci su una presunta crisi tra i due, sembrano aver fatto la differenza. Questa notte, infatti, proprio Vincenzo ha deciso di dire la sua, sebbene a modo suo e in modo sempre molto soft.

Tina Cipollari in crisi con il compagno?

La notizia di una possibile crisi tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara era stata messa in giro dal settimanale Vero che con un articolo aveva messo in evidenza come gli incontri romantici tra i due fossero diminuiti nel tempo.

Un dubbio che ben presto si è trasformato in gossip portando sempre più gente a chiedersi se tra i due non ci fosse stato effettivamente un allontanamento.

Se i primi tempi sia Tina che Vincenzo hanno preferito tacere sull’argomento, stanotte qualcosa sembra essere cambiata. Vincenzo, infatti, seppur estremamente riservato, ha deciso di dire la sua. Per farlo ha scelto una foto già presente sul suo account Instagram e ripubblicata con la scritta “Love” seguita da un cuoricino.

Un post al quale la stessa Tina, che recentemente ha spiegato il perché si è innamorata di Vincenzo, ha subito messo un piace e che nel giro di poco ha ottenuto alcuni commenti felici dai fan della coppia.

Se tra i due c’è stata della maretta, quindi, al momento le cose sembrano essersi riprese. E a meno di smentite nei prossimi giorni, i due sembrano essere ancora una coppia felice.

Da archiviare, quindi, anche le voci circa un presunto ritorno di fiamma tra la Cipollari ed il suo ex Kikò Nalli che al momento sembrerebbe ancora impegnato con Ambra Lombardo.